「ハニー バナナ フラペチーノ®」は、いつまで？

2026年は「もったいないバナナ」第2弾となるフラペチーノが登場！ 6月5日（金）から発売される「ハニー バナナ フラペチーノ®」は、「もったいないバナナ」を使ったフラペチーノ。

「もったいないバナナ」とは、おいしく食べられるにもかかわらず、表皮の傷やサイズ等が理由で “規格外” として捨てられてしまっていたバナナのこと。

5月27日（水）に発売された「バナナ アフォガート フラペチーノ®」にも使用されていて、その香り高い完熟バナナのおいしさは証明済み。新たな味が試せるなんてうれしすぎる♪

商品名「ハニー バナナ フラペチーノ®」販売期間2026年6月5日（金）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格687円（持ち帰り）、700円（店内利用）サイズTallサイズのみ取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

一時的な欠品や早期に販売終了する場合もあります。販売終了期間が公表されていないので、気になる方は早めに足を運んでみてくださいね。



「ハニー バナナ フラペチーノ®」は、どんな味？

「ハニー バナナ フラペチーノ®」は、カップの底に「もったいないバナナ」の果肉、フラペチーノベースにはバナナパウダーにホワイトチョコレート風味のシロップとハチミツをブレンド、さらにホイップクリームとハチミツがトッピングされています。

バナナのねっとりとした芳醇な甘みを生かしながら、ハチミツのキラキラとしたコクのある甘さを重ねることで、バランスの取れた黄金比の味わいが楽しめます。意外にも後味はすっきりしていて、初夏のご褒美にぴったりの一杯です。



「ハニー バナナ フラペチーノ®」のおすすめカスタムは？

✓チョコレートソース追加＋チョコレートチップ追加

みんな大好きチョコバナナのような味わいに！ チョコレートソース（無料）とチョコレートチップ（＋55円）を加えることで、バナナの甘さに、カカオのコクとほろ苦さが重なり、デザート感UP！ 甘いもの好きはもちろん、気分転換したいときにおすすめです。

✓キャラメルソース追加＋バニラビーンシロップ変更

香り高くリッチな味わいにするなら、キャラメルソース追加（無料）、バニラビーンシロップ変更（＋80円）にしてみては？ キャラメルのコク深い甘みと、バニラの華やかな香りは、心を癒やすご褒美感のある味わいになりますよ。

風味豊かな「もったいないバナナ」に、ホワイトチョコレート風味とハチミツが重なる「ハニー バナナ フラペチーノ®」。初夏にぴったりのぜいたくな味わいをお見逃しなく！



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