Snow Man阿部亮平、憧れの先輩・櫻井翔からのギフトは「お守りです」“阿部亮平史に残る”思い出
【モデルプレス＝2026/06/01】Snow Manの阿部亮平が6月1日、日本テレビの朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）にVTR出演。5月31日に東京ドームで開催された嵐（大野智・櫻井翔・相葉雅紀・二宮和也・松本潤）のラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」を受け、櫻井との思い出を語った。
【写真】嵐、最後のパフォーマンス姿
嵐は「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」をもって26年半におよぶグループ活動に幕。番組では「嵐ありがとうスペシャル」としてラストライブの模様を伝え、櫻井を憧れの先輩として慕っていた阿部のインタビュー映像を公開。阿部は「櫻井翔くんをずっと尊敬していて、憧れの先輩とさせていただいてますけど、それが本人の耳に届いて。僕が大学院を卒業するタイミングで初めて1対1でご飯に連れて行ってくれたことは、今でも阿部亮平史に残るというか」と櫻井との印象的な思い出を紹介した。
2018年3月に上智大学大学院を修了した阿部は「その時に大学院卒業のお祝いで時計をいただいて。今もつけています」と明かし、櫻井から贈られた腕時計を披露。「もう8年くらいずっとつけ続けてる時計です。もうまさにお守りですね。もうひと力欲しいなっていうときに、この時計に助けてもらっている気がしています」と笑顔で語った。
さらに、5人で26年半を走り続けてきた嵐を間近で見てきた阿部は「先輩の背中は大きいし遠いけど、嵐さんっていう存在、そういう国民的で絶対的な存在になれるように目の前のお仕事を一つひとつ頑張っていくことが、今の僕たちにできる最大の恩返しなんじゃないかなと思います」と嵐への感謝を込めて、今後への思いを語った。
2020年末の活動休止から5年。2025年5月に再集結した嵐は、2026年のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5大ドームツアーが、5月31日、4月以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎えた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】嵐、最後のパフォーマンス姿
◆阿部亮平、“憧れの先輩”櫻井翔との思い出
嵐は「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」をもって26年半におよぶグループ活動に幕。番組では「嵐ありがとうスペシャル」としてラストライブの模様を伝え、櫻井を憧れの先輩として慕っていた阿部のインタビュー映像を公開。阿部は「櫻井翔くんをずっと尊敬していて、憧れの先輩とさせていただいてますけど、それが本人の耳に届いて。僕が大学院を卒業するタイミングで初めて1対1でご飯に連れて行ってくれたことは、今でも阿部亮平史に残るというか」と櫻井との印象的な思い出を紹介した。
さらに、5人で26年半を走り続けてきた嵐を間近で見てきた阿部は「先輩の背中は大きいし遠いけど、嵐さんっていう存在、そういう国民的で絶対的な存在になれるように目の前のお仕事を一つひとつ頑張っていくことが、今の僕たちにできる最大の恩返しなんじゃないかなと思います」と嵐への感謝を込めて、今後への思いを語った。
◆嵐、ラストライブ開催
2020年末の活動休止から5年。2025年5月に再集結した嵐は、2026年のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5大ドームツアーが、5月31日、4月以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎えた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】