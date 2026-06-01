TXT・ヨンジュンが原宿に!?　“聖地巡礼”するファン続出「見覚えしかない」「かっこよすぎ」

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヨンジュンが、日本の街中に出没し話題を集めている。

すでにファンの間では“聖地巡礼”が行われるなど、注目を浴びている。

【写真】ヨンジュン、原宿に出没!?

ヨンジュンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「yumzzn」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、東京・原宿周辺を散策するヨンジュンの姿が収められている。ラフな服装ながらも際立つ抜群のスタイルが目を引く。

また、ほとんど変装することなくコンビニや街中を歩き回るほか、ラーメンやデザートを楽しむなど、日本でのひとときを満喫する様子も公開され、ファンの関心を集めた。

この投稿を見たファンからは、「脚なっが」「見覚えしかない」「遭遇したかった…」「かっこよすぎる！」といったコメントが寄せられた。

さらに、ヨンジュンが訪れた店舗やスポットを巡る“聖地巡礼”を楽しむファンの投稿も相次いでいる。

（写真＝ヨンジュンInstagram）

（写真＝ヨンジュンInstagram）

なお、ヨンジュンが所属するTOMORROW X TOGETHERは、5月27日と28日に千葉・LaLa arena TOKYO-BAYで「2026 TXT MOA CON IN JAPAN」を開催した。

◇ヨンジュン プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、“Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿も話題に。