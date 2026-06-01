味ぽん史上最も“ジャンキー”な麺だれ誕生 さっぱりなのにギルティ…極旨＆辛旨をドンキ先行発売
ミツカンは、味ぽんをベースにした麺専用調味料『極旨ヤミツキ麺のたれ by 味ぽん』『辛旨ヤミツキ麺のたれ by 味ぽん』を、本日より全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴなどPPIHグループ店舗限定で順次先行発売する。
【写真】「どうなのこれ…」TOHOシネマズが発売する「味ぽん」味のポップコーンにSNS反響
今回の新商品は、味ぽんならではの爽やかな酸味を生かしながら、油脂やにんにく、辛みを組み合わせた“さっぱりなのに罪深い”味わいが特徴。暑い時期の冷たい麺は手軽に食べられる一方で、味が単調になりやすく、途中で飽きてしまうこともある。そのため同社は、夏でも食べやすいさっぱり感と、しっかり食べた満足感を両立する麺専用のたれを開発したという。
『極旨ヤミツキ麺のたれ by 味ぽん』は、味ぽんをベースに濃厚な脂のコクを合わせた一品。ガツンとした旨みがありながら、後味は味ぽんらしく爽やかに仕上がっている。『辛旨ヤミツキ麺のたれ by 味ぽん』は、程よい油感と魚粉の旨みに、山椒、こしょう、唐辛子、しょうが、辣油の辛さと痺れを重ね、さば節とかつお節のコクがつけ麺のような満足感を生み、刺激的ながら後味はさっぱりしている。
卵や肉、薬味などの具材とも合わせやすく、そうめんをさっぱりしすぎない一皿にしたり、中華麺を油そば風にしたりと、アレンジの幅も広い。
開発担当の家庭用事業統括グループ家庭用事業本部調味料事業部・吉岡真優氏は、「味ぽんはこれまで鍋や餃子、冷しゃぶ、さっぱり煮など、さまざまなメニューに使われてきましたが、今回は『麺をもっと夢中で食べたくなる味わい』をテーマに開発しました」とコメント。「単に酸味のある麺だれではなく、『また食べたくなる』『箸が止まらなくなる』と感じていただける味わいを目指し、にんにくやごま油、辛みのバランスを細かく調整し、油そばのような、つけ麺のような、さっぱりとコクが絶妙に合わさった新しい美味しさを実現しました」としている。
商品はいずれも180mlで、参考小売価格は398円（税抜）。6月11日から7月14日までは、MEGAドン・キホーテ渋谷本店、ドン・キホーテ梅田本店、ドン・キホーテ中洲店など全国19店舗で、レジ前売場や食品売場での大型告知も予定している。一部対象外店舗があり、一部エリア・店舗では6月1日時点で販売を開始していない場合がある。
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今回の新商品は、味ぽんならではの爽やかな酸味を生かしながら、油脂やにんにく、辛みを組み合わせた“さっぱりなのに罪深い”味わいが特徴。暑い時期の冷たい麺は手軽に食べられる一方で、味が単調になりやすく、途中で飽きてしまうこともある。そのため同社は、夏でも食べやすいさっぱり感と、しっかり食べた満足感を両立する麺専用のたれを開発したという。
卵や肉、薬味などの具材とも合わせやすく、そうめんをさっぱりしすぎない一皿にしたり、中華麺を油そば風にしたりと、アレンジの幅も広い。
開発担当の家庭用事業統括グループ家庭用事業本部調味料事業部・吉岡真優氏は、「味ぽんはこれまで鍋や餃子、冷しゃぶ、さっぱり煮など、さまざまなメニューに使われてきましたが、今回は『麺をもっと夢中で食べたくなる味わい』をテーマに開発しました」とコメント。「単に酸味のある麺だれではなく、『また食べたくなる』『箸が止まらなくなる』と感じていただける味わいを目指し、にんにくやごま油、辛みのバランスを細かく調整し、油そばのような、つけ麺のような、さっぱりとコクが絶妙に合わさった新しい美味しさを実現しました」としている。
商品はいずれも180mlで、参考小売価格は398円（税抜）。6月11日から7月14日までは、MEGAドン・キホーテ渋谷本店、ドン・キホーテ梅田本店、ドン・キホーテ中洲店など全国19店舗で、レジ前売場や食品売場での大型告知も予定している。一部対象外店舗があり、一部エリア・店舗では6月1日時点で販売を開始していない場合がある。