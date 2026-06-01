歌舞伎俳優の八代目尾上菊五郎（48）が1日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。長男・六代目尾上菊之助（12）の襲名秘話を語った。

昨年5月に、自身は八代目尾上菊五郎へ、長男はそれまで名乗った丑之助から六代目尾上菊之助となる親子同時襲名を行った。菊之助襲名を伝えた際の長男の反応を聞かれ、菊五郎は「私が（菊之助を）襲名したのは18歳。彼が今12歳」と切り出した。

そして「丑之助」に愛着があり、「もう少し名乗っていたい」と渋る長男に、襲名の機会はめったになく「今のタイミングしかない」と強調。幼名から青年期の名前に変わることで役柄も変化するため、ともに「一生懸命稽古をして頑張ろう」と説得したという。

その裏には、自身の祖父で名女方として知られた七代目尾上梅幸さんの存在があった。当時「祖父が健在のうちに襲名を」と話が出た際、まだ学生で舞台経験が少ないため自信がなく、「少し先送りにしてもいいですか？」と返してしまった。

しかしその後、梅幸さんの体調が悪化し、襲名後の姿を見せることなく亡くなった。

そのことを今でも悔やむ菊五郎は、長男の襲名にあたり「その思いをせがれにも正直に伝えました」と告白。「私はこういうことがあって、その姿を見せられなかったんだよ」と説明したといい、「“じゃあ襲名をする”っていう決断をした、一つ大きな要因でもありました」と語っていた。