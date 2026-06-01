俳優の黒谷友香さんが5月31日、自身のインスタグラムを更新。長年所属してきた事務所「株式会社スペースクラフト」を退所し、新たな道へ進み始めることを明らかにしました。

【写真を見る】【 黒谷友香 】事務所退所を発表「真っさらな気持ちで表現の世界に飛び込む覚悟です。」今後の活動についても明らかに（発表全文）





黒谷さんは「この度、私、黒谷友香は、デビューから長らくお世話になった株式会社スペースクラフトを、契約満了により退所することとなりました。」と書き出し、「まだ10代だった私を、まるで家族のように温かく見守り、支え続けてくださった事務所の皆様。今の私があるのは、皆様の並々ならぬご尽力があったからこそです。感謝の気持ちでいっぱいです。」と、感謝の言葉を綴りました。

今後の活動としては、「これからは、新たなスタートを快く迎え入れてくれた『株式会社PLAN-D』の所属タレントとして、活動を続けていくことになりました。」と発表。

最後に、「これまで培ってきた経験を大切にしながらも、甘んずることなく、真っさらな気持ちで表現の世界に飛び込む覚悟です。」と、意気込みを伝えました。









▽▽▽下記、発表全文▽▽▽

日頃から応援してくださっている皆様へ

いつも温かい応援をいただき、本当にありがとうございます。

本日は、私から大切なご報告がございます。

この度、私、黒谷友香は、デビューから長らくお世話になった

株式会社スペースクラフトを、契約満了により退所することとなりました。

まだ10代だった私を、まるで家族のように温かく見守り、支え続けてくださった

事務所の皆様。今の私があるのは、皆様の並々ならぬご尽力があったからこそで

す。感謝の気持ちでいっぱいです。

そしてこれからは、新たなスタートを快く迎え入れてくれた「株式会社PLAN-D」

の所属タレントとして、活動を続けていくことになりました。

これまで培ってきた経験を大切にしながらも、甘んずることなく、真っさら

な気持ちで表現の世界に飛び込む覚悟です。

これからの私の挑戦も、温かく見守っていただけたら嬉しいです。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

2026年5月吉日

黒谷 友香



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