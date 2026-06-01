Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴、キュートな舌出しショット「みんな起きたかーい？」
“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が5月31日、自身のXを更新。キュートな舌出しショットを公開した。
【写真】“軽トラ女子”三田悠貴、キュートな舌出しショット
三田は「みんな起きたかーい？」との文言とともに、ボディラインがあらわなになった衣装でのショットを披露。ファンからは「かわいい！」「目が覚めました！」などといった反響がよせられている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。
【写真】“軽トラ女子”三田悠貴、キュートな舌出しショット
三田は「みんな起きたかーい？」との文言とともに、ボディラインがあらわなになった衣装でのショットを披露。ファンからは「かわいい！」「目が覚めました！」などといった反響がよせられている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。