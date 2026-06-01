伊集院光、“激ヤセ”した真相明かす ダイエット成功も…周囲の反応に困惑「それが恐ろしいんです」
タレントの伊集院光（58）が6月1日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に出演。ダイエット後の周囲の反応に困惑していることを明かした。
【写真】だいぶほっそり！近影を公開した伊集院光
この日は同局の長寿番組『はやく起きた朝は…』から森尾由美、磯野貴理子、松居直美の3人がゲスト出演。超貴重名場面などを振り返った。そんな中、番組内で名物「不平不満トーク」に生挑戦。すると月曜レギュラーの伊集院から「ダイエットしたら『らしくない』と言われ…」との悩みが寄せられた。伊集院は「そのままだったら『太りすぎ』って言うしさ、ダイエットしたら『前の方が良かったんじゃない？』って言うしさ。さらには中年になってくると『大丈夫なのかな、あいつ』みたいな感じに…」とダイエットに成功したのにもかかわらず、“激ヤセ”などと心配の声が寄せられる状況だと語った。
磯野が「でも、本当に痩せましたよね」と語ると、伊集院は「頑張ってんのよ。頑張ってんのに、なんか言っていいのかな見たいな。どうしたらいいですか」と本音を語った。
これに磯野は「でも、伊集院さんが痩せたら、ほんと病気かなって思うよね」と超直球で回答。これに伊集院は「貴理さんみたいにストレートに言ってくれる人には『違いますよ』って言えるんだけど、思っているだけの人の方が多いじゃん。それが恐ろしいんです…」と語った。続けて磯野は伊集院になぜ痩せようと思ったのかを聞くと、伊集院は「もう年ごろだから。こんな太っている場合じゃねえなって。膝の方からクレームがでまして」とダイエットを決意した理由を明かした。
【写真】だいぶほっそり！近影を公開した伊集院光
この日は同局の長寿番組『はやく起きた朝は…』から森尾由美、磯野貴理子、松居直美の3人がゲスト出演。超貴重名場面などを振り返った。そんな中、番組内で名物「不平不満トーク」に生挑戦。すると月曜レギュラーの伊集院から「ダイエットしたら『らしくない』と言われ…」との悩みが寄せられた。伊集院は「そのままだったら『太りすぎ』って言うしさ、ダイエットしたら『前の方が良かったんじゃない？』って言うしさ。さらには中年になってくると『大丈夫なのかな、あいつ』みたいな感じに…」とダイエットに成功したのにもかかわらず、“激ヤセ”などと心配の声が寄せられる状況だと語った。
これに磯野は「でも、伊集院さんが痩せたら、ほんと病気かなって思うよね」と超直球で回答。これに伊集院は「貴理さんみたいにストレートに言ってくれる人には『違いますよ』って言えるんだけど、思っているだけの人の方が多いじゃん。それが恐ろしいんです…」と語った。続けて磯野は伊集院になぜ痩せようと思ったのかを聞くと、伊集院は「もう年ごろだから。こんな太っている場合じゃねえなって。膝の方からクレームがでまして」とダイエットを決意した理由を明かした。