フリーアナウンサー青木源太（43）が1日、MCを務めるフジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」に生出演し、5月31日で活動を終了した「嵐」に対する思いを語った。

嵐は東京ドームでラストツアー最終公演を行い、約26年半の活動にピリオドを打った。番組では、その模様を約9分間、ダイジェストで伝えた。

スタジオには関西ジュニア「AmBitious」浦陸斗がコメンテーターとして出演。「見ているだけでうるっときちゃう。いち関西ジュニアでグループに所属してもらっている身としても、こういう終わり方は素敵だなと思いました。今、メンバーの顔が浮かんで、めちゃめちゃ今、泣きそうです」と、声を詰まらせながらコメントした。

すると、かねて嵐の大ファンであることを公言している青木は、コンサートのワンシーンを挙げた。「最後のライブの中で、ジュニアが紹介されるシーンがあって。嵐の松本潤さんが、“次世代のスターたちです。1人でも多く、顔と名前を覚えて帰って下さい”と言ったり」。その上で、「私は、嵐の皆さんがジュニアの時から見ていたので、嵐の皆さんもジュニアだった時代があったし、STARTO社の、先輩が後輩を引き上げる、後輩が先輩を引き立てる伝統があると思う」と語った。

青木の思いを受けた浦は、「伝説という言葉がぴったりだと思うけど、伝説にどうやってこれから、僕たちも追いつけるように頑張るかが、課題だなと思いました」と、決意を新たにした。