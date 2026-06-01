ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 京浜東北線 一部区間（磯子−大船間）で運転見合わせ 沿線火災のた… 京浜東北線 一部区間（磯子−大船間）で運転見合わせ 沿線火災のため 京浜東北線 一部区間（磯子−大船間）で運転見合わせ 沿線火災のため 2026年6月1日 14時40分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、京浜東北線は、横浜市の本郷台駅と港南台駅の間で起きた沿線火災のため、磯子と大船の間の上下線で運転を見合わせています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 関連情報（BiZ PAGE＋） 沖縄, 商店街, 徳島, グループウェア, 住宅, ホテル, 墓, 介護タクシー, 埼玉, 老後