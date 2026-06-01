◇ナ・リーグ ジャイアンツ19−6ロッキーズ（2026年5月31日 デンバー）

“安打製造機”として知られるジャイアンツのルイス・アラエス内野手（29）が5月31日（日本時間6月1日）、敵地でのロッキーズ戦に「3番・二塁」で先発出場し、4打数1安打3打点の活躍でチームの大勝に貢献。また、MLB史上2人目の快挙を成し遂げた。

4回1死満塁の第3打席で中犠飛を放つと、7回無死二塁の第5打席は左前適時打。8回1死三塁の第6打席でも中犠飛を放って3打点目を挙げた。チームも25安打で19点を奪って大勝を飾った。

これで、アラエスは今季通算70安打をマーク。米データ分析サイト「Opta STATS」が公式X（旧ツイッター）で「6月を迎えるまでに70安打以上かつ、三振数1桁はメジャーリーグ過去50年間で史上2人目」と紹介。1991年、97年に記録したトニー・グウィン以来という。

アラエスは22年にツインズで、23年はマーリンズで、24年はパドレスで3年連続首位打者を獲得。MLB屈指の“安打製造機”として知られている。

過去に同じ記録を達成しているトニー・グウィンは、パドレス一筋で8度の首位打者を獲得。通算3141安打を放ち、米野球殿堂入りを果たしている。1995年には170打席連続無三振のMLB最長記録もつくったレジェンドだ。