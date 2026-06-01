【付録】「ミャクミャクシール帳セット」が付いてくる！ 予約必須の『ミャクミャク シール帳BOOK』は7月2日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『ミャクミャク シール帳BOOK』（宝島社）の「ミャクミャクシール帳セット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から7月2日に発売される『ミャクミャク シール帳BOOK』（税込3890円）。付録として、「ミャクミャクシール帳セット」が付いてきます。
空前のシールブームのなか、みんな大好きミャクミャクのシール帳セットが登場。シルバーで箔押しされたミャクミャクが目を引く、約縦17×横15×厚さ2.5cmのシール帳は、クリア素材を採用しています。さらに2種類の中表紙（各約縦15×横10.5cm）が付いているので、気分に合わせて着せかえも楽しめるのがうれしいポイント。本誌でしか手に入らないスペシャル仕様に仕上がっています。
セットのシールはぷっくりしたクリア素材にキラキラの金フチがついた「立体クリアシール」と、ふわもちな触り心地が楽しすぎる「マシュマロシール」の豪華2種類（各約縦15×横10.5cm）。さらに、約縦4×横3.5cmのかわいいアクリルチャームも付属しています。シールライフの相棒にぴったりな、ミャクミャクファン必見の特別セットです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『ミャクミャク シール帳BOOK』の「ミャクミャクシール帳セット」が見逃せない！
宝島社から7月2日に発売される『ミャクミャク シール帳BOOK』（税込3890円）。付録として、「ミャクミャクシール帳セット」が付いてきます。
シルバー箔押しのミャクミャクが目を引くクリアシール帳
空前のシールブームのなか、みんな大好きミャクミャクのシール帳セットが登場。シルバーで箔押しされたミャクミャクが目を引く、約縦17×横15×厚さ2.5cmのシール帳は、クリア素材を採用しています。さらに2種類の中表紙（各約縦15×横10.5cm）が付いているので、気分に合わせて着せかえも楽しめるのがうれしいポイント。本誌でしか手に入らないスペシャル仕様に仕上がっています。
豪華2種のシール＆アクリルチャーム付きで楽しさ満載
セットのシールはぷっくりしたクリア素材にキラキラの金フチがついた「立体クリアシール」と、ふわもちな触り心地が楽しすぎる「マシュマロシール」の豪華2種類（各約縦15×横10.5cm）。さらに、約縦4×横3.5cmのかわいいアクリルチャームも付属しています。シールライフの相棒にぴったりな、ミャクミャクファン必見の特別セットです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)