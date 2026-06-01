これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「ミャクミャクシール帳セット」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『ミャクミャク シール帳BOOK』（宝島社）の「ミャクミャクシール帳セット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『ミャクミャク シール帳BOOK』の「ミャクミャクシール帳セット」が見逃せない！


宝島社から7月2日に発売される『ミャクミャク シール帳BOOK』（税込3890円）。付録として、「ミャクミャクシール帳セット」が付いてきます。

シルバー箔押しのミャクミャクが目を引くクリアシール帳


空前のシールブームのなか、みんな大好きミャクミャクのシール帳セットが登場。シルバーで箔押しされたミャクミャクが目を引く、約縦17×横15×厚さ2.5cmのシール帳は、クリア素材を採用しています。さらに2種類の中表紙（各約縦15×横10.5cm）が付いているので、気分に合わせて着せかえも楽しめるのがうれしいポイント。本誌でしか手に入らないスペシャル仕様に仕上がっています。

豪華2種のシール＆アクリルチャーム付きで楽しさ満載


セットのシールはぷっくりしたクリア素材にキラキラの金フチがついた「立体クリアシール」と、ふわもちな触り心地が楽しすぎる「マシュマロシール」の豪華2種類（各約縦15×横10.5cm）。さらに、約縦4×横3.5cmのかわいいアクリルチャームも付属しています。シールライフの相棒にぴったりな、ミャクミャクファン必見の特別セットです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)