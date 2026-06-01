ロージークロニクルが、7月22日にZOZOマリンスタジアムにて行われる千葉ロッテマリーンズと東北楽天ゴールデンイーグルスの試合に来場する。

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当日は、千葉ロッテによる夏のスペシャルイベント『BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ』を開催。ロージークロニクルは、試合前にグラウンドでの歌唱パフォーマンスおよびセレモニアルピッチを実施するほか、メンバーの橋田歩果と相馬優芽は“BSWスペシャルリポーター”として球場を盛り上げる。

＜ロージークロニクル 橋田歩果 コメント＞

昨年に引き続き、橋田・相馬でBSWスペシャルリポーターを務めさせていただけること、さらに今年はロージークロニクルとしてライブパフォーマンス、セレモニアルピッチもさせていただけて本当に嬉しく光栄に思います！元気いっぱいのパフォーマンスで試合前の球場をさらに熱くできるように精一杯がんばります！！

（文＝リアルサウンド編集部）