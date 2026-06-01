ニューストップ > 国内ニュース > 【ANA・全日空】台風6号の影響で2日（火）午後発の便が運休【高松空… 【ANA・全日空】台風6号の影響で2日（火）午後発の便が運休【高松空港】 【ANA・全日空】台風6号の影響で2日（火）午後発の便が運休【高松空港】 2026年6月1日 14時31分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ ANAによりますと、台風6号の影響であす（2日）午後、高松空港を発着する便について運休するとしています。（午後1時半現在） また、高知、松山、徳島など四国地方のそのほかの便も午後から運休となっています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 娘（27）の遺体と面会した父「これが人間の肉体か」変わり果てた姿に両親は【強姦殺人事件 父親の訴え②】 「ChatGPTと結婚しました」AIからプロポーズされ結婚式を挙げた女性（32）「相談していたら親身になってくれた」一方で葛藤も…【前編】 【お手柄】ゴールデン・レトリバーのルイ君（5） 行方不明の90代女性をわずか25分で発見 ご褒美の「牛タン」「砂ぎも」「ササミ」のジャーキーセットに大喜び【岡山】