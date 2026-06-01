女優の緑川静香（37）が1日、自身のSNSを更新。5月31日をもって所属していたサンミュージックを退所し、独立することを報告した。

「【ご報告】このたび、2026年5月31日をもちましてサンミュージックプロダクションを退所いたしました」と報告。「気付けば10年。自分でも驚くくらい、本当にあっという間でした」と振り返り、「これまで支えてくださった皆さま、そしていつも温かく見守ってくださった事務所の皆さまには、感謝の気持ちでいっぱいです。会長、社長をはじめ、マネージャーの皆さんから“何かあったらいつでも相談してね、実家だと思って甘えてね”と言っていただき、その温かさに思わず号泣してしまいました。本当に円満に送り出していただき、心から感謝しております」と感謝をつづった。

「退所後は独立という道に進みますが、これからも一つ一つのお仕事に真摯に向き合い、より一層精進してまいります」と独立することも合わせて報告。

「今後とも変わらぬご指導、そして温かい応援をいただけましたら嬉しいです。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。緑川静香」と結んだ。