40gで150kcal、ビスケットと同じ大きさの”食べきれる”栄養補助ゼリー 「口にする”そのひと口”はとても大切なもの」
森永乳業グループ病態栄養部門の森永乳業クリニコは、栄養補助食品『エンジョイ小さなゼリー150』を、本日より発売する。りんご味、もも味、いちご味、みかん味、巨峰味、ヨーグルト味の6種に加え、全6種を詰め合わせたいろいろセットも展開する。
【画像】約6cmビスケットと同じサイズ…大きさとうすさ比較
同商品は、同社のカップタイプゼリー商品の中で最も小さい40gで、1個あたり150kcal、たんぱく質5.0gを摂取できる栄養補助食品。エネルギー密度は1gあたり3.75kcalで、同社のカップタイプゼリー商品では最も高い設計となっている。リハビリなどでより多くのエネルギー補給が必要な人のほか、食欲がないときや、栄養補助食品を食べきれていない人に向けた商品だ。
栄養補助食品は、通常の食事にプラスして活用されることが一般的だが、少食の人にとっては、食事と栄養補助食品を含めた全量を摂取しきれない課題もある。同社は「たくさんの量を食べることが難しい方にとって、口にする“その一口”は、とても大切なもの」とし、一口一口をおいしく感じられ、無理なく自然に食べ進められることを重視した。
スプーン1杯を約5gと仮定した場合、同商品はスプーン約8杯分の小容量。食べる人だけでなく、食事をサポートする人にも配慮し、「食べきれる」という安心感を届けることを目指した。食欲がないときでも食べやすいなめらかな食感に仕上げ、ハイカロリーさを感じさせない味わいにもこだわっている。
味はりんご味、もも味、いちご味、みかん味、巨峰味、ヨーグルト味の6種類を用意し、毎日でも飽きずに選べるバリエーション。衛生面や簡便性に優れたカップタイプのため、日常の栄養補助だけでなく、備蓄しながら使うローリングストックにも適している。小さいサイズで見た目の負担感を抑え、食べる前から「量が多い」と感じにくい点も特徴となっている。
販売は病院、介護施設が中心。家庭で利用する場合は、近くの調剤薬局や森永乳業の通信販売サイトで購入できる。
【画像】約6cmビスケットと同じサイズ…大きさとうすさ比較
同商品は、同社のカップタイプゼリー商品の中で最も小さい40gで、1個あたり150kcal、たんぱく質5.0gを摂取できる栄養補助食品。エネルギー密度は1gあたり3.75kcalで、同社のカップタイプゼリー商品では最も高い設計となっている。リハビリなどでより多くのエネルギー補給が必要な人のほか、食欲がないときや、栄養補助食品を食べきれていない人に向けた商品だ。
スプーン1杯を約5gと仮定した場合、同商品はスプーン約8杯分の小容量。食べる人だけでなく、食事をサポートする人にも配慮し、「食べきれる」という安心感を届けることを目指した。食欲がないときでも食べやすいなめらかな食感に仕上げ、ハイカロリーさを感じさせない味わいにもこだわっている。
味はりんご味、もも味、いちご味、みかん味、巨峰味、ヨーグルト味の6種類を用意し、毎日でも飽きずに選べるバリエーション。衛生面や簡便性に優れたカップタイプのため、日常の栄養補助だけでなく、備蓄しながら使うローリングストックにも適している。小さいサイズで見た目の負担感を抑え、食べる前から「量が多い」と感じにくい点も特徴となっている。
販売は病院、介護施設が中心。家庭で利用する場合は、近くの調剤薬局や森永乳業の通信販売サイトで購入できる。