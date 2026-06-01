お笑いコンビ「藤崎マーケット」の田崎佑一（45）が1日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。前日、その歴史に幕を下ろした大人気アイドルグループのスゴさを力説した。

若手時代、大阪・なんばの劇場「baseよしもと」を拠点に活動。「僕らは1週間1回もライブ出演がないぐらいの時。2007年ごろ。ちょっとだけテレビに出た」と回想した。

そんな駆け出し時代に、「嵐」のメンバーの誰かが京セラドームでのコンサート中にMCで「ラララライって知ってる？」と発言。藤崎マーケットがテレビで披露した「ラララライ体操」をたまたま見ていたようた。後に大ブレークを呼ぶリズムネタの面白さにいち早く気づき、MCで紹介してくれたのだという。

「そしたら、そこから嵐のファンの人がウワーーーっと来てくれて。“嵐が言ってたやつ見に行こう”って。僕ら知らないから、なんやなんや！と。もう満席で、ウチワとかも…そんなんないやん、今までって」と突然の観客殺到にビックリ。よくよく聞くと、「“嵐がコンサートで言ってたから、私たち見に来たんです”って」。嵐の影響力を肌で感じ、「めちゃくちゃ恩人ですわ、嵐の皆さんは」と感謝した。

その後、嵐の番組にも呼ばれたといい「覚えてるのが、松本潤さんにうなぎを焼いてもらったんです」と自慢。上沼恵美子に「待ちなさいよ、松潤のうなぎなんて誰も食べたことないわ」とうらやましがられた。

前日31日の嵐のラストライブは、自宅で家族と配信を視聴したという。「5歳の息子にも“パパは昔この人たちと一緒にお仕事してうなぎ食べさせてもらったんだよ”って言うたら、“ウソつけ！”って言われました」と苦笑いだった。