timelesz菊池風磨、活動再開を発表「医師の判断、指導のもと」喉の不調で4月から活動休止していた
【モデルプレス＝2026/06/01】喉の不調で休養していたtimelesz（タイムレス）の菊池風磨（31）が活動再開することがわかった。6月1日、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトを通じて発表された。
【写真】timeleszメン「別人級」銀髪ショット
公式サイトでは「喉の不調により一時活動を休止しておりました弊社契約タレント菊池風磨につきまして、医師の判断、指導のもと本日6月1日（月）より活動再開させていただきますことをご報告申し上げます」と発表。「日頃より応援してくださっているファンの皆さま、ならびに関係各所の皆さまには、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。引き続きご支援賜りますよう、お願い申し上げます」と伝えている。
4月22日、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトは「弊社契約タレント 菊池風磨（timelesz）につきまして、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます」と発表。理由について「喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました」とし「医師の指導のもと、本人および関係各所と協議の上、今後の活動を万全の状態で継続していくため、数週間の活動を休止させていただく運びとなりました」と報告した。今後については「休養期間中は治療に専念し、一日も早く万全の状態で皆さまの前に戻れるよう努めてまいります」と伝えていた。
愛知 5月16日（土）〜17日（日）・静岡 5月30日（土）〜31日（日）で開催したライブツアー「We’re timelesz LIVE TOUR 2026 episode 2 MOMENTUM」は出演を見合わせていた。（modelpress編集部）
情報：STARTO ENTERTAINMENT公式サイト
https://starto.jp/s/p/news/detail/100388
【Not Sponsored 記事】
【写真】timeleszメン「別人級」銀髪ショット
◆timelesz菊池風磨、活動再開を発表
公式サイトでは「喉の不調により一時活動を休止しておりました弊社契約タレント菊池風磨につきまして、医師の判断、指導のもと本日6月1日（月）より活動再開させていただきますことをご報告申し上げます」と発表。「日頃より応援してくださっているファンの皆さま、ならびに関係各所の皆さまには、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。引き続きご支援賜りますよう、お願い申し上げます」と伝えている。
◆菊池風磨、一定期間活動休止
4月22日、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトは「弊社契約タレント 菊池風磨（timelesz）につきまして、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます」と発表。理由について「喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました」とし「医師の指導のもと、本人および関係各所と協議の上、今後の活動を万全の状態で継続していくため、数週間の活動を休止させていただく運びとなりました」と報告した。今後については「休養期間中は治療に専念し、一日も早く万全の状態で皆さまの前に戻れるよう努めてまいります」と伝えていた。
愛知 5月16日（土）〜17日（日）・静岡 5月30日（土）〜31日（日）で開催したライブツアー「We’re timelesz LIVE TOUR 2026 episode 2 MOMENTUM」は出演を見合わせていた。（modelpress編集部）
情報：STARTO ENTERTAINMENT公式サイト
https://starto.jp/s/p/news/detail/100388
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