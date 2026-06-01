加藤清史郎、高校時代3年間のロンドン留学回顧「お芝居のレッスンだったり…」撮影中の″流血″ハプニングも告白【スピナーベイト】

加藤清史郎、高校時代3年間のロンドン留学回顧「お芝居のレッスンだったり…」撮影中の″流血″ハプニングも告白【スピナーベイト】