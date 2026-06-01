渡辺裕太（写真はインスタグラム＠yutawatanabe0328より）

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　俳優の渡辺裕太（37）が1日、自身のインスタグラムを更新。母・榊原郁恵（67）と同じホリプロ所属となることを報告した。

【写真】「お2人良く似ていて、ほほ笑えましいです」松岡昌宏＆長男・渡辺裕太との記念ショット披露の榊原郁恵

　インスタでは「僕、渡辺裕太は、2026年5月いっぱいで所属してきた事務所オンリーユーを退所し、本日6月1日より株式会社ホリプロに所属することになりました。14年ほど在籍したオンリーユーではたくさんのご縁に恵まれ、多くの素晴らしい経験をさせて頂きました。心から感謝の気持ちでいっぱいです。常に挑戦する気持ちでお仕事に取り組んでまいりましたが、新しい環境でもこれまでのご縁を大切にしながら、より精進してまいります」と記している。

　裕太の父は渡辺徹さん（享年61）。

■報告全文
ご報告

日頃より応援してくださっている皆様へ

僕、渡辺裕太は、2026年5月いっぱいで所属してきた事務所オンリーユーを退所し、本日6月1日より株式会社ホリプロに所属することになりました。

14年ほど在籍したオンリーユーではたくさんのご縁に恵まれ、多くの素晴らしい経験をさせて頂きました。心から感謝の気持ちでいっぱいです。
常に挑戦する気持ちでお仕事に取り組んでまいりましたが、新しい環境でもこれまでのご縁を大切にしながら、より精進してまいります。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

渡辺裕太