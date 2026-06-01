　カラオケブランド「DAM」をうんえする株式会社第一興商は1日、今年1月1日から5月23日までを集計期間とするサッカー応援ソングカラオケランキングを発表した。

　過去のサッカー中継テーマソングなどで使用された楽曲が対象となっており、1位はRADWIMPSの「君と羊と青」だった。この楽曲は2011年から12年にかけてNHKのサッカーテーマソングとして使用されていた。

　2位は南アフリカW杯中継などでNHKが採用したSuperflyの「タマシイレボリューション」。3位はテレビ朝日がロシアW杯中継で採用したhide with Spread Beaverの「ROCKET DIVE」だった。

　同社は「世界的な舞台は間もなくキックオフを迎えます。サッカー応援ソングをカラオケで熱く歌うことで、日本代表へのエールが大きく広がっていくことを期待します」と伝えている。

　以下、トップ20

1位: 君と羊と青/RADWIMPS

2位: タマシイレボリューション/Superfly

3位: ROCKET DIVE/hide with Spread Beaver

4位: Fantasista/Dragon Ash

5位: NIPPON/椎名林檎

6位: Mugen/ポルノグラフィティ

7位: We Are The Champions/Queen

8位: Waka Waka (This Time For Africa)/Shakira feat. Freshlyground

9位: Stardom/King Gnu

10位: 熱き鼓動の果て/B'z

11位: チャンピオーネ/ORANGE RANGE

12位: VICTORY/EXILE

13位: 一斉ノ喝采/LiSA

14位: 勝利の笑みを 君と/ウカスカジー

15位: Song 2/Blur

16位: ONE -for the win-/NEWS

17位: The Cup Of Life (ENGLISH VERSION)/Ricky Martin

18位: カタルシスト/RADWIMPS

19位: Seven Nation Army/The White Stripes

20位: A Question Of Honour(Radio Edit)/Sarah Brightman