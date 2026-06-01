サッカー応援ソングカラオケランキングトップ20が発表!! 1位は君と羊と青、2位にタマシイレボリューション
カラオケブランド「DAM」をうんえする株式会社第一興商は1日、今年1月1日から5月23日までを集計期間とするサッカー応援ソングカラオケランキングを発表した。
過去のサッカー中継テーマソングなどで使用された楽曲が対象となっており、1位はRADWIMPSの「君と羊と青」だった。この楽曲は2011年から12年にかけてNHKのサッカーテーマソングとして使用されていた。
2位は南アフリカW杯中継などでNHKが採用したSuperflyの「タマシイレボリューション」。3位はテレビ朝日がロシアW杯中継で採用したhide with Spread Beaverの「ROCKET DIVE」だった。
同社は「世界的な舞台は間もなくキックオフを迎えます。サッカー応援ソングをカラオケで熱く歌うことで、日本代表へのエールが大きく広がっていくことを期待します」と伝えている。
以下、トップ20
1位: 君と羊と青/RADWIMPS
2位: タマシイレボリューション/Superfly
3位: ROCKET DIVE/hide with Spread Beaver
4位: Fantasista/Dragon Ash
5位: NIPPON/椎名林檎
6位: Mugen/ポルノグラフィティ
7位: We Are The Champions/Queen
8位: Waka Waka (This Time For Africa)/Shakira feat. Freshlyground
9位: Stardom/King Gnu
10位: 熱き鼓動の果て/B'z
11位: チャンピオーネ/ORANGE RANGE
12位: VICTORY/EXILE
13位: 一斉ノ喝采/LiSA
14位: 勝利の笑みを 君と/ウカスカジー
15位: Song 2/Blur
16位: ONE -for the win-/NEWS
17位: The Cup Of Life (ENGLISH VERSION)/Ricky Martin
18位: カタルシスト/RADWIMPS
19位: Seven Nation Army/The White Stripes
20位: A Question Of Honour(Radio Edit)/Sarah Brightman
過去のサッカー中継テーマソングなどで使用された楽曲が対象となっており、1位はRADWIMPSの「君と羊と青」だった。この楽曲は2011年から12年にかけてNHKのサッカーテーマソングとして使用されていた。
同社は「世界的な舞台は間もなくキックオフを迎えます。サッカー応援ソングをカラオケで熱く歌うことで、日本代表へのエールが大きく広がっていくことを期待します」と伝えている。
以下、トップ20
1位: 君と羊と青/RADWIMPS
2位: タマシイレボリューション/Superfly
3位: ROCKET DIVE/hide with Spread Beaver
4位: Fantasista/Dragon Ash
5位: NIPPON/椎名林檎
6位: Mugen/ポルノグラフィティ
7位: We Are The Champions/Queen
8位: Waka Waka (This Time For Africa)/Shakira feat. Freshlyground
9位: Stardom/King Gnu
10位: 熱き鼓動の果て/B'z
11位: チャンピオーネ/ORANGE RANGE
12位: VICTORY/EXILE
13位: 一斉ノ喝采/LiSA
14位: 勝利の笑みを 君と/ウカスカジー
15位: Song 2/Blur
16位: ONE -for the win-/NEWS
17位: The Cup Of Life (ENGLISH VERSION)/Ricky Martin
18位: カタルシスト/RADWIMPS
19位: Seven Nation Army/The White Stripes
20位: A Question Of Honour(Radio Edit)/Sarah Brightman