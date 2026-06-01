伊東純也不在のゲンク、横山歩夢フル出場も欧州カップ戦出場逃す…橋岡&伊藤ゲントがPK戦の末にECL予選切符獲得
[5.31 ベルギー・リーグECLPO ゲント 1-1(PK5-4) ゲンク]
ベルギー・リーグは5月31日にUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)プレーオフを開催し、ゲントがゲンクをPK戦の末に破ってECL予選出場を決めた。
ワールドカップ招集組が不在となったシーズン最終戦。ゲントはDF橋岡大樹とMF伊藤敦樹が先発出場し、FW伊東純也が不在のゲンクはMF横山歩夢がフル出場した。
スコアレスで延長戦に突入すると延長前半5分、FWロビン・ミリソラのゴールでゲンクが先制した。ところが延長後半終了間際にゲントがPKを獲得。MFティベ・デブリーガーが延長後半15分にこのPKを決めて同点とし、1-1でPK戦に突入した。
互いに成功が続くなか、ゲンクの横山は4人目のキッカーで登場してしっかりと成功した。ただゲンクは5人目のMFアウグスト・デバンネマッカーが失敗すると、ゲントは5人全員が成功して決着。ゲントはECL予選に2回戦から参戦する。
ベルギー・リーグは5月31日にUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)プレーオフを開催し、ゲントがゲンクをPK戦の末に破ってECL予選出場を決めた。
ワールドカップ招集組が不在となったシーズン最終戦。ゲントはDF橋岡大樹とMF伊藤敦樹が先発出場し、FW伊東純也が不在のゲンクはMF横山歩夢がフル出場した。
互いに成功が続くなか、ゲンクの横山は4人目のキッカーで登場してしっかりと成功した。ただゲンクは5人目のMFアウグスト・デバンネマッカーが失敗すると、ゲントは5人全員が成功して決着。ゲントはECL予選に2回戦から参戦する。