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生活関連用品の企画から販売までを手掛けるドウシシャは、LEDシーリングライトとサーキュレーターが一体化した「CIRCULIGHT EZシリーズ スイングモデル 8畳タイプ DCC-SW08EC」を11％オフの23,800円（税込）で販売しています。

【風の出る照明】 シーリングファンライト サーキュライト EZシリーズ スイングモデル シーリングファン 8畳 調光調色タイプ 簡単取り付けタイプ 自動スイングモデル リモコン付き ドウシシャ ドウシシャ(DOSHISHA) \23,800 （2026/05/29 11:06時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

ネジ留め不要で超カンタン！ お部屋の真ん中から心地よい風を届ける

↑ドウシシャの「CIRCULIGHT EZシリーズ スイングモデル 8畳タイプ DCC-SW08EC」。

CIRCULIGHT EZシリーズ スイングモデル 8畳タイプ DCC-SW08ECは、サーキュレーターと、LEDシーリングライトがひとつになった画期的なアイテム。

EZシリーズの最大の魅力は、その名の通り「簡単取り付け」であること。従来品で必要だった引掛シーリングへのネジ留めなどの補強が不要となり、一般的なシーリングライトと同じようにそのまま取り付けが可能です。

ファン部分には高性能な「Kamomefan」の羽根を採用しており、コンパクトながら強力な風を生成。さらに、自動で首を振る「スイング機能」を搭載し、小さなスペースを狙う12度と、部屋全体に風を送る18度の2段階に角度を切り替えられ、部屋中くまなく風を届けてくれるとうたいます。

季節を問わず「年中活躍」するのも本製品の強みです。夏は扇風機のようにさわやかな風を送り冷房の冷気を循環させる一方、冬は「逆回転（換気モード）」に設定することで、天井付近に滞留しがちな暖かい空気を足元へと押し下げ、不快な温度差を解消するとのこと。エアコンと併用することで冷暖房効率がアップし、電気代の節約にも貢献します。

また、照明としても優秀で、5段階の調色機能と7段階の調光機能を備えており、生活シーンに合わせて最適なあかりを演出できます。

本格的な夏が到来する前に、快適な涼空間を準備してみませんか？お買い得価格になっているこのタイミングに、ぜひチェックしてみてください！

サーキュレーター×LEDライトがAmazonでオトク！

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