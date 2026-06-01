27％オフ！ コンバースのローファーがAmazonでオトク
Amazonでは6月2日（火）23時59分まで「Amazon スマイルSALE」を開催。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。
コンバースは、ローファー「CS LOAFER II SK BLACKMONOCHROME」を27％オフの12,907円（税込）で販売しています。
CS LOAFER II SK BLACKMONOCHROME
Converse
\12,907 （2026/05/29 10:14時点 | Amazon調べ）
Amazon
ポチップ
ローファーの品格とスケートシューズの機能性が融合！
CS LOAFER II SK BLACKMONOCHROMEは、クラシックなローファーのデザインをベースに、スケートボード仕様へとアップデートしたユニークな一足。アッパーの全面には耐久性に優れたスエード素材を採用しており、上品なルックスでありながら、ハードな使用にも耐えうるタフさを兼ね備えているとうたいます。
また、サイドテープにはクレープソール風のデザインテープを使用することで、程よいカジュアルダウンを演出。ブラックモノクロームのワントーンカラーに、足元へのアクセントをプラスしてくれます。
ローファータイプのため、シューレースを結ぶ手間がなく、スムーズに脱ぎ履きできるのも日々の使い勝手を高めるポイントです。
一足持っているだけでコーディネートの幅をグッと広げてくれる優秀アイテム。この機会にぜひチェックしてください！
コンバースのローファーを買うなら今がチャンス！
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