Amazonでは6月2日（火）23時59分まで「Amazon スマイルSALE」を開催。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。

コンバースは、ローファー「CS LOAFER II SK BLACKMONOCHROME」を27％オフの12,907円（税込）で販売しています。

CS LOAFER II SK BLACKMONOCHROME Converse \12,907 （2026/05/29 10:14時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

ローファーの品格とスケートシューズの機能性が融合！

↑コンバースの「CS LOAFER II SK BLACKMONOCHROME」。

CS LOAFER II SK BLACKMONOCHROMEは、クラシックなローファーのデザインをベースに、スケートボード仕様へとアップデートしたユニークな一足。アッパーの全面には耐久性に優れたスエード素材を採用しており、上品なルックスでありながら、ハードな使用にも耐えうるタフさを兼ね備えているとうたいます。

また、サイドテープにはクレープソール風のデザインテープを使用することで、程よいカジュアルダウンを演出。ブラックモノクロームのワントーンカラーに、足元へのアクセントをプラスしてくれます。

ローファータイプのため、シューレースを結ぶ手間がなく、スムーズに脱ぎ履きできるのも日々の使い勝手を高めるポイントです。

一足持っているだけでコーディネートの幅をグッと広げてくれる優秀アイテム。この機会にぜひチェックしてください！

コンバースのローファーを買うなら今がチャンス！

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post 27％オフ！ コンバースのローファーがAmazonでオトク appeared first on GetNavi web ゲットナビ.