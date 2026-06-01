『SPA！デジタル写真集 山田あい「炸裂ゴージャスボディ」』（発売中）より、誌面カットが公開された。

『SPA！デジタル写真集 山田あい「炸裂ゴージャスボディ」』

『SPA！デジタル写真集 山田あい「炸裂ゴージャスボディ」』

山田あいは、2003年、東京都生まれでIカップバストのゴージャスボディの持ち主でグラビア界の新星。趣味は旅行、写真、調味料探し、ダーツ。1st写真集『Ohaa〜i』が発売中で、最新情報は公式X（@_.yamada.aiii._）やインスタグラム（@yamadaaiii0911）で発信している。

撮影テーマはギャルコーデ。一度見たら忘れられないカラダを、挑発的な衣装やIカップがこぼれ落ちそうな大胆なポージングで存分に披露している。

表紙には、ビキニトップに収まりきらないIカップバストがまぶしいカットを採用。さらにピンクのトレーニングウェアからのぞく大胆ボディと、クールなスニーカーがワンポイントとなったセクシーカット、さらに「LOVE」の文字が光るブラックビキニ姿、ストロングポイントであるIカップバストの迫力を感じられるカットも公開された。

『SPA！デジタル写真集 山田あい「炸裂ゴージャスボディ」』

提供：週刊SPA！編集部 撮影：唐木貴央 ヘアメイク：新井祐美子 スタイリング：設楽和代

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