桑田佳祐（70）がカンロ飴などで知られるカンロ株式会社にイメージソングを書き下ろした。さらにきょう1日から桑田が出演する同社の新CMが全国放送される。

桑田と同社のつながりは昨年末から。同社は「遊び心をもって、新しい価値に挑み続けながらあなたに届けたい」という思いを商品に込めてきた。アソビ心を持ちながら活動を続ける桑田にCM出演と楽曲提供をオファーをすると、昨年末から桑田の「明日へのマーチ」（11年発表）を起用した「あなたへとどく、ひとつぶを。」というメッセージ映像からプロジェクトが始動していた。

今回のCMでは桑田が出演し、同社のために書き下ろしたイメージソングを熱唱。カンロの「一粒」に込めた想いに、桑田が寄り添って「音の粒」が詰まった曲となっている。

当初はCM制作にあたり1曲を提供する予定だったが、桑田の思いから「演歌」「ディスコ」「ロック」「アカペラ」という幅広いジャンルの個性豊かな4曲となった。そこで「みたらし慕情/演歌編」「飴とミラーボール/ディスコ・ヴァージョン」「飴ちゃんマン/ロック編」「聖なるカンロ飴/ドゥーワップ・ヴァージョン」の4種類のCM映像が制作された。

また、書き下ろされた4曲は今月24日発売の16年以来10年ぶりとなるCDシングル「人誑し/ひとたらし」に収録される。