広島・斉藤優汰投手が１日、１軍に合流した。マツダスタジアムで先発投手陣の練習に参加し、４日の日本ハム戦（マツダ）に先発する見込み。２２年ドラフト１位で入団した４年目の右腕はプロ初勝利を目指し、今季初登板を迎える。

ファームでは５試合の登板で２勝０敗、防御率０・６１の好成績。それでも１軍昇格について「びっくりしました」と語った。「あまり（１軍のことを）考えていなかったので。今年は先を考えないようにしようと思って、次に投げる試合のことしか考えていないので」と集中してきた結果。栗林が右内転筋の肉離れで離脱したこともあり、白羽の矢が立った。

昨季は１軍デビューを果たしたが、２試合で０勝１敗。今季も開幕前後は苦戦し、２軍でも登板できない時期があった。「試合から離れた時期には多くブルペン入ったりして、自分なりにいろいろ考えて」と奮起。「直球でファウルや空振りを取れているのも大きいですけど、変化球でもカウントを整えたり、決め球にも全球種を使えている」と、自信を取り戻してマウンドに上がる。北海道出身の２２歳。待望の出番は日本ハム戦だが「地元のチームなので、思い入れとかはありますけど。あまり深く考えないように」と集中した。