キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を手掛ける「マリモクラフト」が、大型ショッピングイベント「HELLO KITTY’S SWEETS MARKET -Chocolate lovers-」が開催！

「ハローキティ」を中心に「ポムポムプリン」や「チョコキャット」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」「ララバイラバブルズ」のグッズが登場します☆

マリモクラフト サンリオ「HELLO KITTY’S SWEETS MARKET -Chocolate lovers-」グッズ

巡回スケジュール：

銀座三越 新館7階 催物会場：2026年6月17日（水）〜6月29日（月）ジェイアール京都伊勢丹10階 催物場：2026年7月8日（水）〜7月20日（月・祝）大分 トキハ 本店2階 特設会場：2026年8月1日（土）〜8月16日（日）大丸梅田店 7階 特設会場：2026年9月18日（金）〜10月5日（月）東武百貨店 池袋本店8階催事場：2026年10月22日（木）〜11月3日（火・祝）大丸札幌店 7階催事場：2026年11月18日（水）〜11月30日（月）松坂屋名古屋店 本館7階大催事場：2026年12月16日（水）〜12月30日（水）大丸福岡天神店 本館8階催場：2027年1月5日（火）〜1月18日（月）

※会場や会期など予告無く変更・追加となる場合があります

サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」や「ポムポムプリン」「チョコキャット」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」「ララバイラバブルズ」のグッズが大集合した「HELLO KITTY’S SWEETS MARKET -Chocolate lovers-」を開催！

2026年6月17日からの銀座三越を皮切りに、2027年1月まで全国の百貨店などを巡回するショッピングイベントです。

期間中、会場にはチョコレートをテーマにデザインされた限定グッズを中心にさまざまな雑貨などをラインナップ。

会場装飾や購入者特典など、ショッピングをさらに盛りあげる企画も実施される予定です。

今回は、イベント限定で販売されるグッズの一部を紹介していきます！

マスコット（ハローキティ）

価格：2,640円（税込）

赤と白のストライプの衣装やリボンがかわいい「ハローキティ」のマスコット。

リボンにはチョコレート風ハートの飾りもついています☆

マスコット（ポムポムプリン）

価格：2,640円（税込）

オレンジの衣装と大きな蝶ネクタイが似合う「ポムポムプリン」

いつもよりもおめかしした姿がキュートです。

マスコット（チョコキャット）

価格：2,640円（税込）

水色のストライプの衣装に、大きなリボンを付けた「チョコキャット」

ボールチェーン付きなので、バッグなどにぶら下げて一緒におでかけできます。

マスコット（マイメロディ）

価格：2,640円（税込）

ラブリーな衣装に身を包んだ「マイメロディ」

片耳を折りまげたポーズもキュートです☆

マスコット（クロミ）

価格：2,640円（税込）

「マイメロディ」とのリンクコーデを楽しむ「クロミ」

2つのリボンには、チョコレート風ハートの飾りがついています☆

マスコット（シナモロール）

価格：2,640円（税込）

シルクハットで上品におめかしした「シナモロール」

みんなとおそろいの蝶ネクタイも似合っています☆

ぬいぐるみS（ハローキティ）

価格：3,740円（税込）

マスコットと同じデザインのぬいぐるみも登場。

お部屋に飾ったり、ぬい活にもぴったりです☆

ぬいぐるみS（ポムポムプリン）

価格：3,740円（税込）

フリルの付いたシャツとストライプのパンツがかわいい！

おめかしした「ポムポムプリン」のぬいぐるみです。

ぬいぐるみS（チョコキャット）

価格：3,740円（税込）

おしゃれに着飾った「チョコキャット」のぬいぐるみ。

肌触りの良い、ふわふわの毛並みもポイントです。

ぬいぐるみS（マイメロディ）

価格：3,740円（税込）

ピンクの衣装がキュートな「マイメロディ」のぬいぐるみ。

思わず触りたくなる肉球もポイントです☆

ぬいぐるみS（クロミ）

価格：3,740円（税込）

ふわふわのぬいぐるみになった「クロミ」

パープルの乙女チックな衣装が似合っています。

ぬいぐるみS（シナモロール）

価格：3,740円（税込）

お座りポーズの「シナモロール」もぬいぐるみに！

帽子や蝶ネクタイなど、おしゃれをした「シナモロール」をお家にお招きできます。

クリアファイル（KV）

価格：440円（税込）

大きなチョコレートケーキを囲む、「ハローキティ」たち。

かわいくて便利なクリアファイルです。

シャカシャカキーホルダー（全6種）

価格：各1,430円（税込）

「ハローキティ」と各キャラクター、そしてキラキラビーズが入ったキーホルダー。

まるでお菓子のパッケージのようなデザインもキュートです☆

トレーディングラバーコースター（全6種ランダム）

価格：各880円（税込）

どのデザインが入っているかわからない、ラバーコースター。

コンプリートを目指したくなるグッズです。

2連アクリルキーホルダー（ハローキティ）

価格：990円（税込）

「ハローキティ」の２種類のポーズが楽しめるアクリルキーホルダー。

チョコレートがテーマのスイートなデザインを持ち歩けます☆

おなまえきゃらんぷ（全330種）

価格：各990円（税込）

お名前付きのスタンプ。

全330種から、自分の名前を見つけることができます。

PVCポーチ ケーキ サンリオキャラクターズ

価格：880円（税込）

オーロラのようなカラーがかわいいポーチ。

みんなでチョコレートケーキを囲んだ、キュートなデザインです。

がまぐちポーチ

価格：1,210円（税込）

レトロな雰囲気もかわいいがまぐちポーチ。

「ハローキティ」など人気キャラクターがいっぱいの楽しいデザインです。

なっぷさっく

価格：1,650円（税込）

チョコレートがとろけているようなデザインが楽しいナップサック！

ピンクのストライプやキャラクターたちもキュートです。

トートバッグ

価格：2,750円（税込）

おでかけに活躍してくれるトートバッグもラインナップ。

みんなでパーティをしているような、見ているだけで幸せ気分になれるデザインです。

Tシャツ（100/120/140/S）

価格：各4,180円（税込）

キッズサイズと大人SサイズのTシャツ！

イベントへのおでかけの思い出にぴったりのファッションアイテムです。

志満秀 シュリンプチーズクラッカー（ハローキティ）

価格：1,566円（税込）

「ハローキティ」やチョコレートケーキをプリントしたお菓子。

おみやげにもおすすめです☆

燕三条ステンレスタンブラー

価格：16,500円（税込）

箱に入った燕三条ステンレスタンブラー。

「ハローキティ」たちがプリントされた、特別感のある一品です。

チョコレートをテーマにしたイラストがかわいい、サンリオキャラクターの魅力あふれるグッズが大集合！

「HELLO KITTY’S SWEETS MARKET -Chocolate lovers-」は、2026年6月17日（水）からの銀座三越からはじまり、2027年1月まで全国の百貨店等を巡回予定です。

※画像はすべてイメージです

※上記商品のデザイン、仕様、価格は変更となる場合があります

※グッズは品切れの場合があります

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