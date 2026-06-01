鈴木福、二宮和也からの“14年前”の直筆プレゼントの写真添え活動終了の嵐ねぎらう「お仕事でも、いちファンとしてもたくさん元気、勇気、愛をもらいました」
俳優の鈴木福（21）が31日、自身のインスタグラムを更新。同日に活動終了を迎えた人気グループ・嵐との思い出の品の写真を添え、同グループへ感謝の思いをつづった。
【写真】「羨ましい宝物」嵐からの直筆プレゼントなど“思い出の品”を披露した鈴木福
鈴木は、2012年に日本テレビ系『24時間テレビ』内のドラマスペシャル『車イスで僕は空を飛ぶ』で二宮和也（42）と共演した際に直筆の“誕生日プレゼント”をもらっていたことをかつてインスタで報告しており、今回の投稿でもその写真を披露。「福ちゃんへ お誕生日おめでとう!!みんなからのプレゼントです。にのみやかずなりさんより」といったメッセージに、「ドラえもん」のイラストが添えられている。
コメント欄では、「福くん、嵐を大切に思ってくれてありがとうございます」「福くんこれは大切な宝物だね」「素敵な思い出の宝物ですね〜 そして、素敵な思い出を残してくれた『嵐』 福くんの人生の糧になってますね」「福ちゃん、こんなに嵐を大切にしてくれて、ありがとう 羨ましい宝物、大事にしてね」「貴重なものを見せてくれてありがとうございます」など、温かい声が多数寄せられている。
■コメント全文
宝物。
嵐のみなさん、本当にお疲れ様でした。
ずっとテンション爆上げ！からの後半爆泣き。
さまざまな番組で、「嵐」という伝説の存在と同じ空間、同じ時間を何度も共にできたことを誇りに思います！
バラエティや音楽番組で5人と、二宮さん、櫻井さんとはドラマでも共演させていただきました。
「嵐にしやがれ」の最年少アニキは、僕のままなんじゃないかな？笑
一生自慢していきます!!
そして、「VS嵐」は、これまで出てきた番組の中で1番好きで楽しかった番組と言っても過言ではないくらい大好きでした!!
ここに置いていないたくさんの出演記念ボード、一生の宝物です。
嵐のみなさんに、お仕事でも、いちファンとしてもたくさん元気、勇気、愛をもらいました。
僕は1人で俳優をやっているし、嵐のみなさんとは違うけれど、芸能界に生きる人間として、嵐のような、たくさんの人に希望を与えられるものすごい存在になれるように、頑張りたいです。
伝説のラストを、観ることができて本当によかった。
これからも嵐を、嵐の音楽たちを愛していきます!!
ありがとう！嵐!!
#嵐
#WeareARASHI
【写真】「羨ましい宝物」嵐からの直筆プレゼントなど“思い出の品”を披露した鈴木福
鈴木は、2012年に日本テレビ系『24時間テレビ』内のドラマスペシャル『車イスで僕は空を飛ぶ』で二宮和也（42）と共演した際に直筆の“誕生日プレゼント”をもらっていたことをかつてインスタで報告しており、今回の投稿でもその写真を披露。「福ちゃんへ お誕生日おめでとう!!みんなからのプレゼントです。にのみやかずなりさんより」といったメッセージに、「ドラえもん」のイラストが添えられている。
■コメント全文
宝物。
嵐のみなさん、本当にお疲れ様でした。
ずっとテンション爆上げ！からの後半爆泣き。
さまざまな番組で、「嵐」という伝説の存在と同じ空間、同じ時間を何度も共にできたことを誇りに思います！
バラエティや音楽番組で5人と、二宮さん、櫻井さんとはドラマでも共演させていただきました。
「嵐にしやがれ」の最年少アニキは、僕のままなんじゃないかな？笑
一生自慢していきます!!
そして、「VS嵐」は、これまで出てきた番組の中で1番好きで楽しかった番組と言っても過言ではないくらい大好きでした!!
ここに置いていないたくさんの出演記念ボード、一生の宝物です。
嵐のみなさんに、お仕事でも、いちファンとしてもたくさん元気、勇気、愛をもらいました。
僕は1人で俳優をやっているし、嵐のみなさんとは違うけれど、芸能界に生きる人間として、嵐のような、たくさんの人に希望を与えられるものすごい存在になれるように、頑張りたいです。
伝説のラストを、観ることができて本当によかった。
これからも嵐を、嵐の音楽たちを愛していきます!!
ありがとう！嵐!!
#嵐
#WeareARASHI