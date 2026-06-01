タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が31日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。最近見たドラマについて話した。

みちょぱは「最近の私はですね、Netflixの『地獄に堕ちるわよ』を速攻で見終わってしまいまして、もう5月末とかなんで話題的に遅いかもしれないんですけどいろいろと賛否分かれたあの地獄に堕ちるわよ、2〜3日で全部見終わっちゃったんだけど」とNetflixで配信されているドラマ「地獄に堕ちるわよ」を鑑賞したことを明かした。

続けて「あの賛否分かれていた論争が私にはあまり理解できなくて、私そもそも細木数子さんがバリバリテレビに出ていたときってあんまり記憶になくて。もちろん出てたイメージはある、すごい毒舌で占い師でっていう…本当それくらい。HGさん(レイザーラモンHG)の伝説の回とか言われているけどそういうの私あんまり記憶なくて」とした上で、「普通に私はあの地獄に堕ちるわよは“へぇこんな感じだったんだ”っていう、細木さん自身の人生を知らなかったの。ただの占い師だと思っていたのが実はそれまでの過程とかも“すごい人生を送っていたんだ”って思いながら普通に見ていたから」とコメント。

さらに、「賛否の否の部分という否定的なやつもあんまり分からなくて。面白いと思って一気見できたんだよね。似てる似てない問題とかもドラマで似てる似てないって言われてもじゃん、そこまで似せる必要もなくね？と思うしさ、むしろめっちゃリアルに寄せられたら見ていられるかなとか…」と自信の考えを述べ、「ちょっと際どいシーンとかもあるわけじゃん、半生をさかのぼったら結構激しいこともやってるからさ。リアルすぎたらちょっとリアルだな激しいなと思っちゃうかもしれないから戸田恵梨香さんがあそこまでやる意味があったような気もするしさ。あんまり私には否定的な方は分からず秒で見終わっちゃって面白かったなと思って」と話した。

同作は、「六星占術」の創始者として昭和から平成にかけて国民的な人気を博した占い師・細木数子さんの半生を描く実写ドラマで、細木さん役を女優の戸田恵梨香が演じ話題となった。