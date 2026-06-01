5月31日の公演をもってグループとしての活動を終了した嵐が、報道各社にコメントを寄せました。

冒頭、5人そろって「嵐です」と挨拶すると、まずリーダーの大野智さん（45）が「26年半、僕たちを応援してくださり本当にありがとうございました」とファンへの感謝を語りました。

続けて、相葉雅紀さん（43）が「皆様のおかげで無事に5月31日の活動終了まで走り抜けることができました」とコメント。

そして、二宮和也さん（42）は「我々、嵐がこれまでの活動を続けられたのは、応援してくださる皆さんのおかげです。改めて御礼申し上げます」と語り、全員で一礼。

その後、松本潤さん（42）は「これまで皆さんと一緒に過ごした日々は、僕たちにとって最高の大切な思い出です」と語りました。

続いて、櫻井翔さん（44）が「我々メンバーはそれぞれの道を歩んでいくことになりますけれども、これからもどうか温かく見守っていただけますと幸いです」とコメント。

最後に、櫻井さんが「今まで」と言った後に、5人全員で「本当にありがとうございました」と感謝を語り、「以上、嵐でした」と締めくくりました。