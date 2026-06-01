NHK『Venue101 EXTRA』第3弾出演者発表 超ときめき宣伝部、B＆ZAI、ME:Iが出演決定
NHKの音楽番組『Venue101』の特別版『Venue101 EXTRA』の公開収録が、6月27日に東京・NHKホールで開催される。第3弾出演アーティストとして、超ときめき▼宣伝部（▼＝ハート）、B&ZAI、ME:Iの出演が発表された。
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毎週土曜午後11時からNHK101スタジオより生放送されている同番組は、「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MCの濱家隆一、生田絵梨花とゲストアーティストがライブを届けている。
今回は、101スタジオを飛び出し、『Venue101 EXTRA』と題してNHKホールで公開収録を実施。すでに発表されているアイナ・ジ・エンド、＝LOVE、NCT WISH、NEXZ、FRUITS ZIPPER、Mega Shinnosukeに、今回発表された3組を加えた全9組が出演する。MCは通常放送と同じく濱家隆一、生田絵梨花が務める。
なお、出演者発表は今回の第3弾をもって終了。観覧申込は6月2日午後11時59分まで受け付けている。放送予定は未定で、決まり次第、番組ホームページなどで発表される。
■公開収録予定
日時：6月27日（土） 午後6：00開場 午後7：15開演 午後9：30終演予定
会場：東京・NHKホール
出演：アイナ・ジ・エンド／＝LOVE／NCT WISH／超ときめき▼宣伝部／NEXZ／B&ZAI／FRUITS ZIPPER／ME:I／Mega Shinnosuke
司会：濱家隆一／生田絵梨花
■放送予定
未定
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毎週土曜午後11時からNHK101スタジオより生放送されている同番組は、「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MCの濱家隆一、生田絵梨花とゲストアーティストがライブを届けている。
なお、出演者発表は今回の第3弾をもって終了。観覧申込は6月2日午後11時59分まで受け付けている。放送予定は未定で、決まり次第、番組ホームページなどで発表される。
■公開収録予定
日時：6月27日（土） 午後6：00開場 午後7：15開演 午後9：30終演予定
会場：東京・NHKホール
出演：アイナ・ジ・エンド／＝LOVE／NCT WISH／超ときめき▼宣伝部／NEXZ／B&ZAI／FRUITS ZIPPER／ME:I／Mega Shinnosuke
司会：濱家隆一／生田絵梨花
■放送予定
未定