１日に放送されたフジテレビ系「ぽかぽか」では、磯野貴理子、森尾由美、松居直美の「はやく起きた朝は…」トリオが登場。１４年１１月に訪れたピンチを振り返った。

関東ローカルで形を変えながら３３年放送されている「はやく起きた朝は…」は、３人のさまざまな人生の節目も放送されてきた。

特に１４年１１月には、磯野が脳梗塞を発症し緊急入院。約１カ月半、２人で番組を守ってきた。森尾は当時について「本当に不安ですごく心配だったんですけど、直美ちゃんとあまりに不安過ぎて、待ち合わせして美術館に行って、話すわけでもなく絵を見て、その後ご飯を食べて…。不安だったから、とにかく直美ちゃんといたかった」と振り返った。

松居も「覚えてます。一緒にね…」と言うと、磯野へ「でも本当に良かった」と改めて声をかけた。

磯野は「心配かけたね、２人で元気にやってると思っていた」と言うと、入院中は番組は「見ないよ。逆に見られなかった。見ると…なんか見られなかった、見たくなかった」とコメント。「でも、２人で頑張ってくれていたのは知っていた。収録の朝に大丈夫だよってメールした。それは覚えている」と振り返っていた。