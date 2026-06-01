【NVIDIA RTX Spark】 6月1日 発表

NVIDIAは6月1日、WindowsノートPC向けの新型SoC「NVIDIA RTX Spark」を発表した。各PCメーカーから搭載モデルが秋に発売予定。

アジア最大規模のコンピュータ見本市「COMPUTEX 2026」の基調講演にて、NVIDIA CEOのジェンスン・ファン氏が登壇。「パーソナルコンピューターを再発明するチップ」として、新たに「NVIDIA RTX Spark」をお披露目した。

「NVIDIA RTX Spark」には、最大20コアの「NVIDIA Grace CPU」と最大6,144コアの「Blackwell RTX GPU」、最大128GBのユニファイドメモリを搭載。ゲーミングから動画編集、AIまで、幅広い用途において性能を発揮しつつ、電力効率も優れているとした。なお、ゲームではレイトレーシングとDLSSを組み合わせ、WQHD解像度で100FPSを実現する。

基調講演では、ゲーミングノートPCとは思えないほど薄型のサンプルモデルも公開。「NVIDIA RTX Spark」を搭載したノートPCは、ASUS、Dell、HP、Lenovo、Microsoft、MSIから秋ごろに発売予定となっている。

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