M!LK佐野勇斗、嵐のラストライブ見届け「泣きすぎ」愛と感謝伝える「これからもずっと大好きです」
【モデルプレス＝2026/06/01】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が5月31日、自身のX（旧Twitter）を更新。同日に活動を終了した嵐（大野智・櫻井翔・相葉雅紀・二宮和也・松本潤）への感謝と愛をつづった。
【写真】M!LKの「紅白」現場に豪華差し入れした嵐メンバー
同日、東京ドームで行われたラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」をもって、26年半におよぶグループ活動に幕を下ろした嵐。ライブ終了後、佐野は「本当にお疲れ様でした。そして、日本中、世界中に元気と希望をありがとうございました」と感謝と労いの言葉をつづり「これからもずっと大好きです！！！！！」と愛を伝えた。
次の投稿では「頭が痛いの僕だけでしょうか？（泣きすぎ」（原文ママ）と思いが溢れて涙したことをお茶目につづっている。
佐野の投稿にファンからは「佐野くんも見てたんだね。嬉しい」「絶対に見てると思ってた」「最高のラストライブ」「きっと日本中が同じ気持ちだと思う」「ありがとうの言葉しか出ない」「泣きすぎて目がパンパン」「嵐ロス」「推しが推しのことを大好きな世界線すごいな」「リスペクトが伝わる」などの声が寄せられている。
2020年末の活動休止から5年。2025年5月に再集結した5人は2026年のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5大ドームツアーが、5月31日、4月以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎えた。（modelpress編集部）
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◆佐野勇斗、嵐ラストライブを見届け涙
同日、東京ドームで行われたラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」をもって、26年半におよぶグループ活動に幕を下ろした嵐。ライブ終了後、佐野は「本当にお疲れ様でした。そして、日本中、世界中に元気と希望をありがとうございました」と感謝と労いの言葉をつづり「これからもずっと大好きです！！！！！」と愛を伝えた。
◆佐野の投稿に反響
佐野の投稿にファンからは「佐野くんも見てたんだね。嬉しい」「絶対に見てると思ってた」「最高のラストライブ」「きっと日本中が同じ気持ちだと思う」「ありがとうの言葉しか出ない」「泣きすぎて目がパンパン」「嵐ロス」「推しが推しのことを大好きな世界線すごいな」「リスペクトが伝わる」などの声が寄せられている。
◆嵐、ラストライブ開催
2020年末の活動休止から5年。2025年5月に再集結した5人は2026年のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5大ドームツアーが、5月31日、4月以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎えた。（modelpress編集部）
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