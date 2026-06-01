すき家、夏の定番ドリンク「レモネードスカッシュ」を6月4日発売 / レモンの爽やかさを高めてリニューアル

牛丼チェーンの「すき家」は、夏の定番ドリンク「レモネードスカッシュ」を6月4日午前9時より販売する。価格はレギュラーサイズ290円、メガサイズ490円(税込)。

「レモネードスカッシュ」は、凍らせた生レモンとシャーベット状のレモネードベースをソーダで溶かしながら楽しむ甘酸っぱいドリンク。単品での購入も可能で、食後の一杯やテイクアウトにも適した商品となっている。

〈レモン本来の味わいを引き立てた爽快な一杯〉

今年の商品は、旬の時期に収穫した生レモンを使用し、レモン本来のおいしさを閉じ込めた。昨年と比べてレモンの爽やかな味わいをより引き立たせたほか、レモネードベースに加えたアカシアはちみつのすっきりとした甘さや、レモンピールのほろ苦さと食感がアクセントとなっている。

また、凍らせた生レモンとシャーベット状のレモネードベースを使用することで、最後まで味が薄まることなく、ひんやりとした飲み心地を楽しめる。レモンの甘酸っぱさとソーダの爽快感を味わえる、暑い季節にぴったりのドリンクに仕上げた。

〈レモネードスカッシュ商品概要〉

レギュラー：290円(税込)

メガ：490円(税込)

【メガサイズの画像はこちら】

発売日：2026年6月4日(木)AM9:00

販売店舗：全国のすき家(一部店舗を除く、1,970店舗予定)

※販売終了時期未定

※一部店舗では価格が異なる

※はちみつを使用しているため、1歳未満の乳児には与えないこと。