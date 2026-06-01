【「新MS戦記カラー」3色】 10月 出荷予定 価格：各495円

GSIクレオスは、プラモ用塗料「水性ガンダムカラー 新MS戦記カラー」3色を10月に出荷を開始する。価格は各495円。

本商品はプラキット「VAKIT 機動戦士ガンダム 新MS戦記 ギラ・ドーガ」に合わせ迷彩塗装を再現した塗料。ミリタリー感あふれる色となっており、「XHUG 101 MSデュンケルゲルブ1（つや消し）」、「XHUG 102 MSデュンケルゲルブ2（つや消し）」、「XHUG 103 MSオリーブグリュン（つや消し）」の3色がラインナップする。

【新製品案内】

水性ガンダムカラーより、「新MS戦記カラー」が登場します！2026年10月に株式会社メガハウスより発売予定のプラキット「VAKIT 機動戦士ガンダム 新MS戦記 ギラ・ドーガ」に合わせ迷彩塗装を再現したミリタリー感あふれる3色をラインナップします。

10月出荷予定

各495円(税込) pic.twitter.com/uDSpX9xYeR - GSIクレオス ホビー部 (@creoshobby_info) May 29, 2026

(C) サンライズ