【リカちゃん 推しごとフレンズ はいしゃのあのちゃん】 7月11日発売予定 価格：5,940円

タカラトミーは着せ替え人形「リカちゃん」の「リカちゃん できたてぷっちょくるくるグミショップ」を7月11日に発売する。価格は5,940円。

本商品はリカちゃんとUHA味覚糖のコラボレーション。グミ菓子「ぷっちょ」をつくるところから、お店にならべてお客さんに届けるまでを一連の遊びとして楽しめるプレイセット。「工場」で「できたてぷっちょ」をセットして、レバーをくるくる回すと、ぷっちょがレーンを流れてくる。これを「ぷっちょケース」に入れ、お店で販売。お菓子生産と販売が楽しめる。

「できたてぷっちょ」をセットして、レバーをくるくる回すと、ぷっちょがレーンを流れる。 作った「できたてぷっちょ」を「ぷっちょケース」に入れて、お店でお買い物ごっこが楽しめる。「ぷっちょ」のほかにも、「コグミ」、「コロロ」、「忍者めし」のパッケージが用意されている。

合わせて「できたてぷっちょくるくるグミショップ」のキャストになりきったリカちゃん「ハピグミリカちゃん」と、同じデザインのドレスを着た「ミキちゃんマキちゃんグミドレス＆さんりんしゃセット」も同時発売となる。

【できたてぷっちょくるくるグミショップ】【ハピグミリカちゃん】

7月11日発売、価格は3,850円

【ミキちゃんマキちゃんグミドレス＆さんりんしゃセット】

7月11日発売、価格は1,980円

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