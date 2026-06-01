女優・榊原郁恵と２０２２年に亡くなった俳優・渡辺徹さん（享年６１）の長男で、俳優の渡辺裕太が１日、自身のインスタグラムを更新し、事務所移籍を発表した。

「ご報告 日頃より応援してくださっている皆様へ」と題し、「僕、渡辺裕太は、２０２６年５月いっぱいで所属してきた事務所オンリーユーを退所し、本日６月１日より株式会社ホリプロに所属することになりました」と母と同じ事務所に所属すると説明。

「１４年ほど在籍したオンリーユーではたくさんのご縁に恵まれ、多くの素晴らしい経験をさせて頂きました。心から感謝の気持ちでいっぱいです。常に挑戦する気持ちでお仕事に取り組んでまいりましたが、新しい環境でもこれまでのご縁を大切にしながら、より精進してまいります」と感謝をつづり、「今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

同社の公式ＳＮＳでも「６月よりホリプロ所属となりました 引き続き応援をよろしくお願い致します」と渡辺の所属が発表された。

渡辺は１９８９年３月２８日生まれ。東京都出身。舞台を中心に俳優として活動。日本テレビ系情報番組「ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ．」（月〜金曜・午後３時５０分）の中継レポーターとして人気も博すなど幅広く活躍。野菜ソムリエの資格も持つ。弟は俳優の渡辺拓弥。