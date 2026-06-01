ダチョウ倶楽部、活動終了の嵐にエール 大野智に“熱々おでん”やってほしい
ダチョウ倶楽部（肥後克広、寺門ジモン）、キンタロー。、純烈（酒井一圭、白川裕二郎、後上翔太）が1日、都内で行われた『おたからや新CM発表会』に登場。きのうの東京ドームでの公演をもって活動終了した嵐に、ダチョウ倶楽部なりのエールを送った。
【写真】大惨事！熱々おでんに立ち向かうダチョウ倶楽部＆純烈
きょうのイベントでは、ダチョウ倶楽部の伝統芸「熱々おでん」に純烈が挑戦。おなじみの「どうぞどうぞ」もしっかりとこなし、湯気が立つほど熱いおでんをヒットさせると、見事なリアクションを見せた。
その後、ほかに熱々おでんをやってほしい人について話が及ぶと、肥後は「26年頑張った嵐さんにやってほしい」とにやり。これまで何度か“熱々おでん”に挑戦している嵐だが「お疲れってことでまた」と呼びかけ、「特に上島竜兵と仲の良かった大野君にやっていただきたい」と、ダチョウ倶楽部なりのエールを送った。
新CMは、5月25日に行われたダチョウ倶楽部の40周年記念イベントにて特別先行公開され、きょう1日から全国で放送が開始される。
【写真】大惨事！熱々おでんに立ち向かうダチョウ倶楽部＆純烈
きょうのイベントでは、ダチョウ倶楽部の伝統芸「熱々おでん」に純烈が挑戦。おなじみの「どうぞどうぞ」もしっかりとこなし、湯気が立つほど熱いおでんをヒットさせると、見事なリアクションを見せた。
新CMは、5月25日に行われたダチョウ倶楽部の40周年記念イベントにて特別先行公開され、きょう1日から全国で放送が開始される。