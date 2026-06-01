歌舞伎俳優の八代目尾上菊五郎（48）が1日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。親子同時襲名の経緯を語った。

歌舞伎役者・七代目尾上菊五郎、女優・富司純子を両親に、女優・寺島しのぶを姉に持つ八代目菊五郎。自身は2013年2月に中村吉右衛門の四女・波野瓔子（ようこ）さんと結婚し、3人の子供をもうけた。

そして昨年5月には、自身が八代目尾上菊五郎、長男が六代目尾上菊之助となる親子同時襲名を行った。全国各地での襲名披露は、今月の福岡・博多座公演が締めくくりとなる。

襲名から1年が経ち「あっと言う間」という菊五郎。その経緯について「父は50年以上、七代目菊五郎を守ってきましたので、父が健在のうちは、私が菊之助として音羽屋を守っていくと思ってました」と回想。父から「おめえ、継げよ」と言われ、「最初は何のことか分からなかった」と振り返った。

しかし同時に「せがれに菊之助を継がせないか」との提案に、「てことは、名前を菊五郎ではない名前にお変えになるんですか？」と確認すると、父は「いや、俺はこのままで行く」とキッパリ。司会の黒柳徹子は「（菊五郎が）2人になっちゃう」と笑った。

そのため「父と同じ公演の時には、私のところには“八代目”菊五郎と、代数を書いていただきます」と説明。周囲からは「八代目」と呼ばれており、ようやく「“八代目”って言われると、“あ、私のことかな”と思えるようになりました」と笑いを誘っていた。