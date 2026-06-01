ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 京急線 運転再開 信号設備緊急点検の影響で京急川崎駅−横浜駅… 京急線 運転再開 信号設備緊急点検の影響で京急川崎駅−横浜駅間の上下線で一時運転見合わせ 京急線 運転再開 信号設備緊急点検の影響で京急川崎駅−横浜駅間の上下線で一時運転見合わせ 2026年6月1日 14時10分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 京浜急行電鉄によりますと、京急線は神奈川新町駅での信号設備緊急点検の影響で、京急川崎駅と横浜駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後2時ごろ、運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 関連情報（BiZ PAGE＋） ダイス, 世田谷区, 訪問介護, 明治大学, 住宅, 生花, マンション, 徳島, 静岡, デイサービス