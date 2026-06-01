【カイロ＝村上愛衣】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は５月３１日、イスラエル軍がレバノン南部の要衝、ボーフォート城を制圧したと明らかにした。

イスラエルが掌握するのはおよそ四半世紀ぶりとなる。親イラン勢力ヒズボラが拠点とするレバノンでの戦闘の拡大に伴い、占領地を急速に広げつつある。

ネタニヤフ氏は声明で、ボーフォート城の制圧について「劇的な転換点だ」と戦果を強調し、「ヒズボラの支配下にあった地域を掌握するよう指示を出した」と述べた。

ＡＰ通信などによると、１２世紀に建てられ、レバノン南部が見渡せるボーフォート城は、戦略的に重要な拠点とされてきた。イスラエル軍は過去にもレバノンに侵攻した１９８２年から、撤退する２０００年まで制圧していた。

一方、ヒズボラは３１日、イスラエル軍をロケット弾やドローン（無人機）で攻撃したと発表した。レバノン国営通信によると、３月上旬以降、イスラエルの攻撃で３４００人以上が死亡している。

イスラエルとレバノンは４月に一時停戦が発効したが、ヒズボラの解体を図るイスラエルは５月下旬に地上作戦を拡大した。両国による協議は、米国の仲介で６月２日から行われる。