愛犬とのお散歩は、飼い主さんにとって心通わせる大切なひとときです。しっぽを振って楽しそうに歩く姿や、興味深そうに匂いを嗅ぐ様子を見るのは、何よりの幸せではないでしょうか。しかし、時には飼い主さんの想像をはるかに超える「予想外の瞬間」が訪れることもあるようです。



【動画】散歩中、「何をしてるんですか？」犬の謎行動

「通りすがりの人に『これはww何をしてるんですかwww？』と笑いながら聞かれた犬」

そんなほほ笑ましいコメントとともにXに投稿された動画が話題です。写っているのは、お散歩中のパグ「横綱」ちゃん（7歳・女の子）。



石畳の歩道でお腹をぴったりと地面につけたまま、あちこち動き回る横綱ちゃん。歩いているのか、それとも寝転んでいるのか…。なんとも不思議なその姿は、つい目が離せなくなってしまう愛らしさです。通りすがりの人が思わず「これは何をしてるんですか？」と声をかけたくなるのも納得の光景といえるでしょう。



この投稿には2.9万件の“いいね”が寄せられ、リプライ欄には「かわいいw」「本人は楽しそう」「何って……“整ってる”のよ」「ダンスのお披露目会かな」「匍匐（ほふく）前進の達人」「ぬべぬべする動物ってかわいい」といった温かい声が集まりました。



このユニークな瞬間は、どのようにして生まれたのでしょうか。飼い主のよこむすびさん（@yokomu_subi）にお話を伺いました。



暇になると発動！？ タイミングはさまざま

飼い主さんによると、横綱ちゃんは以前からこのような行動を見せることがあったそうです。



「散歩中、違う道に行きたいとき、駄々をこねるようにしてすることがあるんです。最近は、風が強い日や同居犬が“クン活”しているあいだ、暇をもてあましてすることがありますね」



放っておくと3分くらいは、このまま続けているという横綱ちゃん。そんな我が子の姿に、付き添っている飼い主さんの心境をうかがうと、とても優しい言葉が返ってきました。



「通りすがりの人に笑われるので、私としては駄々をこねている子どもを見ている親のような気持ちです（笑）」



道端で突然のストライキ。でも、横綱ちゃんにとっては大切な「お散歩の楽しみ方」の一つなのかもしれません。では、その後はどうするのでしょうか。



「何ごともなかったかのように、すっと立ち上がって、そのままスタスタと普通に歩き出しました」



何ごともなかったかのようなその切り替えの早さも、また横綱ちゃんらしい愛嬌と言えそうです。



人間味ある魅力にあふれる横綱ちゃん

ふだんの横綱ちゃんは、どんな子なのでしょうか。飼い主さんが教えてくれたのは、なんともかわいらしい日常の風景でした。



「とても甘えん坊で、感情が顔に出やすい子ですね」



夜は飼い主さんの腕枕で眠るのがお決まりなのだとか。そして、飼い主さんの反応をうかがうこともあるようで――。



「居眠りをすると、『バレてないかな？』とこちらの様子をうかがうんです。人間みたいだなと思うことがありますね」



言葉を介さずとも、横綱ちゃんの豊かな感情表現と飼い主さんの深い愛情は、しっかりと心が通じ合っているようです。これからも、横綱ちゃんらしいマイペースな歩調で、楽しいお散歩の時間を積み重ねていってほしいですね。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）