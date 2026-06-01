米国東海岸から西海岸へ大移動！ 先週トップ10入りを果たした吉田優利、今週はメジャー大会「全米女子オープン」に参戦
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。米国東海岸での3連戦を終えると「バイバイ ニュージャージー」「次はロサンゼルス」と英語で記した。続けて日本語で「これから東の端から西の端へ移動します」と投稿した。
【写真】東海岸での3連戦を戦い抜いた吉田優利（全11枚）
ニュージャージー州で開催された「みずほアメリカズ・オープン」では予選落ちを喫したものの、オハイオ州での「クローガー・クイーンシティ選手権」では33位タイ、ふたたびニュージャージー州に戻っての「ショップライトLPGA」では9位タイに入り、今シーズン初のトップ10フィニッシュとなった。投稿ではこの3試合で撮影された写真11枚を公開したが、最後の1枚では、背後に見えるリーダーボードに「YURI YOSHIDA」の名前を見ることもできる。今週は西海岸、カリフォルニア州で開催されるメジャー大会「全米女子オープン」に参戦する。今年の大会に日本人選手は過去最多となる23人が出場するが、好調の波に乗る吉田は再び上位進出、そして優勝争いに加わることを多くのファンが期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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