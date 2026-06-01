『ファミ通』創刊40周年で各ゲーム会社からお祝いビジュアル 名物企画「クロスレビュー」40点獲得タイトル全掲載
ゲーム総合誌『週刊ファミ通』は、2026年6月に創刊40周年を迎えた。4日発売の『週刊ファミ通』超特大号では、40周年を彩る数々のスペシャル企画を収録し、400ページ超でお届けする。
【画像】不知火舞の新イラスト！カプコンなど各ゲーム会社からのお祝いビジュアル
1986年の本誌創刊から、2026年6月6日で40周年を迎えることを記念し、超特大号でお届けする6月4日発売の『週刊ファミ通』2026年6月18日号。表紙には、『ファミコン通信』創刊号の表紙を飾ったキャラクター“べーしっ君”と、ファミ通のマスコットキャラクター“ネッキー”が登場。ふたりが共演する表紙はファミ通史上初となる。
日々進化を続けるゲームの世界を、40年にわたって追いかけ続けてきた『ファミ通』。1986年から2025年までのゲームとファミ通の歴史を、82ページにわたって振り返り、創刊から数々の画像やデータを蓄積してきたファミ通だからこそできる、永久保存版特集となった。
1986年から続くファミ通の名物コーナー“新作ゲーム クロスレビュー”。ファミ通「40」周年を記念して、同コーナーで満点にあたる「40」点を獲得したタイトルのクロスレビューを全掲載。過去の名作を一気に振り返る。
また、『ファミ通』とともに歩んだゲームメーカーから、特別なお祝いビジュアル＆メッセージが到着。参加社数は80社以上、140ページを超える大ボリュームで。そんなお祝いビジュアルから一部を切り出して先行公開された。
さらに『週刊ファミ通』や「ファミ通.com」でお世話になった漫画家から、メッセージイラストが到着。40歳を迎えたファミ通への思いをイラストに込めている。
・寄稿者一覧（敬称略）
荒井清和
上野顕太郎
子新唯一
近藤るるる
桜玉吉
柴田亜美
鈴木セナ
鈴木みそ
高橋きの
ちょぼらうにょぽみ
中川いさみ
みずしな孝之
松島幸太朗
山本さほ
柚木ガオ
酔co
和田ラヂヲ
【記念号第2弾】2026年6月25日号 No.1951（6月11日発売）
国民的RPG『ドラゴンクエスト』シリーズはファミ通と同い年。堀井雄二氏とともに40年を振り返る特集をお届けします。また、「ファミ通.com」で実施した全国ゲーマー特大アンケートの結果を発表。令和のゲーマーのライフスタイルに迫ります！
【記念号第3弾】2026年7月2・9日合併号 No.1952（6月18日発売）
リズムゲームの草分け的存在『パラッパラッパー』は今年で30周年。ロドニー・グリーンブラット氏の描き下ろしイラストとともに同作を紹介！ 著名ゲームクリエイターに40年の思い出を訊く特集は、50ページ超の大ボリュームです。
【記念号第4弾】2026年7月9日増刊号 No.1953（6月25日発売）
これまでに発売されたゲームハードを一挙掲載する、スペシャルな別冊カタログ付録つき！ 著名イラストレーター・マンガ家が好きなゲームのイラストを描く、夢の企画も必見です。さらに、『艦これ』、『イナズマイレブン』の特別企画も！
【画像】不知火舞の新イラスト！カプコンなど各ゲーム会社からのお祝いビジュアル
1986年の本誌創刊から、2026年6月6日で40周年を迎えることを記念し、超特大号でお届けする6月4日発売の『週刊ファミ通』2026年6月18日号。表紙には、『ファミコン通信』創刊号の表紙を飾ったキャラクター“べーしっ君”と、ファミ通のマスコットキャラクター“ネッキー”が登場。ふたりが共演する表紙はファミ通史上初となる。
1986年から続くファミ通の名物コーナー“新作ゲーム クロスレビュー”。ファミ通「40」周年を記念して、同コーナーで満点にあたる「40」点を獲得したタイトルのクロスレビューを全掲載。過去の名作を一気に振り返る。
また、『ファミ通』とともに歩んだゲームメーカーから、特別なお祝いビジュアル＆メッセージが到着。参加社数は80社以上、140ページを超える大ボリュームで。そんなお祝いビジュアルから一部を切り出して先行公開された。
さらに『週刊ファミ通』や「ファミ通.com」でお世話になった漫画家から、メッセージイラストが到着。40歳を迎えたファミ通への思いをイラストに込めている。
・寄稿者一覧（敬称略）
荒井清和
上野顕太郎
子新唯一
近藤るるる
桜玉吉
柴田亜美
鈴木セナ
鈴木みそ
高橋きの
ちょぼらうにょぽみ
中川いさみ
みずしな孝之
松島幸太朗
山本さほ
柚木ガオ
酔co
和田ラヂヲ
【記念号第2弾】2026年6月25日号 No.1951（6月11日発売）
国民的RPG『ドラゴンクエスト』シリーズはファミ通と同い年。堀井雄二氏とともに40年を振り返る特集をお届けします。また、「ファミ通.com」で実施した全国ゲーマー特大アンケートの結果を発表。令和のゲーマーのライフスタイルに迫ります！
【記念号第3弾】2026年7月2・9日合併号 No.1952（6月18日発売）
リズムゲームの草分け的存在『パラッパラッパー』は今年で30周年。ロドニー・グリーンブラット氏の描き下ろしイラストとともに同作を紹介！ 著名ゲームクリエイターに40年の思い出を訊く特集は、50ページ超の大ボリュームです。
【記念号第4弾】2026年7月9日増刊号 No.1953（6月25日発売）
これまでに発売されたゲームハードを一挙掲載する、スペシャルな別冊カタログ付録つき！ 著名イラストレーター・マンガ家が好きなゲームのイラストを描く、夢の企画も必見です。さらに、『艦これ』、『イナズマイレブン』の特別企画も！