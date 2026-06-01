レッズのスター、エリー・デラクルス内野手（２４）が３１日（日本時間１日）の本拠地ブレーブス戦で負傷交代した。

３―２で１点リードの５回、先頭で迎えた第２打席で先発ストライダーの１５２キロ直球を捉えた。打球は右中間を真っ二つ。長打コースだが、一塁を回ったデラクルスは急に速度を緩め、一塁へ引き返した。駆け寄ったコーチに右太もも裏の違和感を訴え、即座に代走が送られた。

試合後、デラクルスは「一塁に向かう曲がり角を曲がったとき、ハムストリングに異変を感じてすぐに止めることにした。このまま進むと悪化するかもしれないと思ったからだ」と語り「そんなに悪い気分は感じていない。月曜日にプレーできるかどうかはまだわからない。ゲームから外れるのは好きじゃない」と重傷ではないことを強調。１日（同２日）にＭＲＩ検査を受けることになった。

デラクルスは今季、全５８試合に出場し、いずれもチームトップの打率２割８分、１２本塁打、３７打点をマーク。この日も第１打席は右前打、第２打席は四球で出塁して今季１０個目となる盗塁に成功するなど２打数２安打１盗塁と好調だった。

今季はドジャース・大谷翔平投手（３１）以来となる「５０本塁打―５０盗塁」を目標に掲げるが、離脱となれば悲願の「５０―５０」に大きな影響が及びそうだ。