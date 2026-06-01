中国・河南省商丘市で、１００万人以上のフォロワーを持つ人気インフルエンサー犬のボーダーコリー「鋤頭（チュートウ）」が見知らぬ男女に盗まれ、わずか１８０元（約４２４３円）で転売された後、犬肉業者によって食肉処理されていたことが分かった。香港メディア・星島頭條が先日、報じた。

飼い主の郭さんによると、鋤頭は９歳のボーダーコリーで、もともと２０００元で購入した犬だったという。

鋤頭は郭さんの父親が農作業をする際、いつも一緒について回っていたため、鍬（くわ）という字を使い、鋤頭という名前が付けられた。

その後、郭さんは旅行系ブロガーとして活動を始め、鋤頭を連れて各地を車で旅する様子をＳＮＳで発信。動画が人気を集め、アカウントのフォロワー数は１００万人を超えるまでになった。

５月初旬、父親が農作業のため鋤頭を連れて外出したところ、作業を終えた時には鋤頭の姿が消えていた。

郭さんは、鋤頭が行方不明になったとして、５０００元（約１１万７８４０円）の懸賞金を出して捜索した。

その後、郭さんが防犯カメラ映像を確認したところ、鋤頭が見知らぬ男女によって無理やり電動バイクに乗せられ、連れ去られる様子が映っていたという。

５月２６日、郭さんは警察とともにその男のもとを訪ねた。男は、鋤頭を１８０元で売却したと説明した。

さらに犬を買い取った業者に電話をかけたところ、「すでに別の業者へ転売され、食肉用として処理された」と知らされた。現在、警察が捜査に乗り出している。

郭さんは「鋤頭のために必ず正義を求める。和解には応じない」と語っている。