【オープン・カンパニー】 6月27日 開催予定 場所：東京都目黒区 ラセングル本社

ラセングルは、2027年4月から2028年3月の間に卒業予定の学生（大学院・大学・専門学校・高等専門学校）を対象とした「オープン・カンパニー」を6月27日に東京都目黒区にあるラセングル本社で開催する。これに伴い、特設サイトにてエントリー受付を開始した。

ラセングルは、ソニーグループの一員（アニプレックス100%子会社）としての確かな経営基盤を持ちながらも、社員数約350名という規模ならではのスピード感と、全員が当事者としてアイデアをカタチにする「ベンチャー気質」を併せ持つクリエイティブ集団で、スマートフォン向けFate RPG「Fate/Grand Order」をはじめ、新規ゲームタイトルの開発も手掛けている。

今回のオープン・カンパニーは、「若いうちから打席に立ち、圧倒的な成長を遂げたい」、「人々の感情を揺り動かす、エンタメ・クリエイティブのビジネスを仕掛けたい」といった熱い想いを持った学生に、クリエイティブな環境・文化の本質を知るための場として企画された。

当日は、第一線で活躍する社員のリアルな声を通じて、メガグループの安定性とベンチャーの躍動感が融合する独自の社風や、若手が主体性を持ってチャンスを掴める仕組みについて詳しく語られる予定。

実施プログラムについて

当日は、ラセングルでの働き方やキャリアについて理解を深められるプログラムが用意される。

・会社説明会

ラセングルでの働き方、仕事内容、どのような仲間がいるか、ラセングルの風土や文化などについて語られる。また、ゲーム制作における様々な役割や、ラセングルにおけるキャリアパスについても紹介。

・グループセッション

ラセングルの社員と一緒に、テーマに沿ったグループセッションに挑戦。

※プログラムは予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

□「オープン・カンパニー」応募ページ

「オープン・カンパニー」概要

開催日時：6月27日13時～17時（※終了時刻は前後する可能性がある）

開催場所：ラセングル本社

（東京都目黒区青葉台三丁目6番28号 住友不動産青葉台タワー）

対象職種：プランナー/デザイナー/エンジニア/総合職（品質管理・データアナリスト・カスタマーサポート・コーポレート）

応募資格

・2027年4月から2028年3月の間に大学院・大学・専門学校・高等専門学校のいずれかを卒業予定の人

・ラセングル本社に来社し、終日参加が可能な人

エントリー受付期間：5月27日～6月10日23時59分まで

応募方法：特設サイト内の応募フォームより、必要事項を記入の上応募。

※参加希望者が予定数を超えた場合は、応募内容を総合的に判断のうえ、6月15日までにメールで参加可否が案内される。

詳細スケジュール、応募方法、注意事項等は応募ページより確認してほしい。