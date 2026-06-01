「パプリカ 4K UHD+ブルーレイセット」2026年9月9日(水)発売

権利元：「パプリカ」製作委員会

発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C) 2006 MADHOUSE / Sony Pictures Entertainment (Japan) Inc.

ハピネットは、今敏監督の映画「パプリカ」の公開20周年を記念し、4Kリマスターによる鮮烈な映像と、Dolby Atmosになった音声が楽しめる「パプリカ 4K UHD+ブルーレイセット」を9月9日に発売する。価格は12,980円。

なお、この4Kリマスター版は2026年1月に上映されたが、8月7日から全国拡大上映も決定している。

(C) 2006 MADHOUSE / Sony Pictures Entertainment (Japan) Inc.

4Kリマスターされた映像に加え、音声もDolby Atmos、ドルビーTrueHD 7.1chで収録。「光も音もさらに鮮やかに生まれ変わる！今敏の緻密で豪華な映像美と、平沢進の音楽世界を存分にお楽しみください」としている。

映像特典として、UHD BDに「Restoring Paprika」と題して、美術監督の池信孝をはじめ、4Kレストアに携わった技術者インタビューを収録。

BDには、過去に発売したパッケージ特典をコンプリート収録。「夢 2人のパプリカ」、「夢のスペシャル対談」、「幻想の美術」、「夢のCG世界」、「『パプリカ』のアニメーション分解」、日本版と海外版の4Kレストア予告編を納めた。

さらにBDには、今敏監督×音楽・平沢進によるオーディオコメンタリーも収録する。

当時のアフレコ台本を可能な限り忠実に再現したという完成版台本を同梱。パッケージは鏡面仕上げで、「購入者自身の姿がわずかに歪んで映り込む。その像はまるで≪悪夢≫の中へ引き込まれていくかのように、自身のいる現実と空想の物語の境界を侵食し、鑑賞体験をより深い没入へと導くこと間違いなし」だという。

(C) 2006 MADHOUSE / Sony Pictures Entertainment (Japan) Inc.

(C) 2006 MADHOUSE / Sony Pictures Entertainment (Japan) Inc.

Amazon.co.jpや楽天ブックスなどでは、店舗限定で、早期予約特典も用意する。また、期間内にAmazonで「パプリカ 4K UHD+ブルーレイセット」を予約購入すると、林原めぐみ氏の「サイン入り色紙(当選者様の直筆名入れ)」が当たる抽選に申し込めるシリアルコードが配布される。

林原めぐみ新規録りおろしボイス入り「パプリカ 4K UHD＋ブルーレイセット」告知動画

公開20周年とUHD BD発売を記念し、作品のプロデューサー丸山正雄氏、パプリカ/千葉敦子役・林原めぐみ氏、粉川利美役・大塚明夫氏からのコメントも到着した。

(C) 2006 MADHOUSE / Sony Pictures Entertainment (Japan) Inc.

(C) 2006 MADHOUSE / Sony Pictures Entertainment (Japan) Inc.

(C) 2006 MADHOUSE / Sony Pictures Entertainment (Japan) Inc.